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Банда котиков Банда котиков
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Don Gato: El Inicio de la Pandilla

Банда котиков, 2015

2015 / Мексика
3.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Мультфильм про приключения котика и его друзей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм «Банда котиков» основан на известном мультсериале 60-х. Режиссёром выступил мексиканец Андрес Кутерье («Маги и великаны», «Кунг-фу Магу»). В оригинальной версии картины свои голоса героям подарили такие актёры, как Дэрин Де Пол («Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»), Бен Дискин (сериалы «Аватар: Легенда об Аанге», «Звёздные войны: Повстанцы»), Дэвид Хоффман (сериалы «Американская семейка», «Две девицы на мели»), Крис Эджерли («Пассажиры»), Джейсон Харрис («Возвращение кота») и другие.

Мультфильм «Банда котиков» расскажет о милом герое, которого все зовут Топ Кэт. При помощи своего волшебства он проложит дорогу в ваши сердца. Вас ждёт история самого начала пути известного героя. Вместе со своими друзьями он попадает в увлекательные ситуации и ищет приключения, сталкиваясь с врагами и успешно побеждая их. 

- Бюджет фильма составил 8 миллионов доллларов

- Мультфильм «Банда котиков» является приквелом к картине 2011 года и к мультсериалу «Топ Кэт»

- Мультсериал «Топ Кэт» выходил на экраны в 60-е годы и завоевал большую популярность среди зрителей. Отсылки к этому персонажи можно найти в эпизодах таких сериалов, как «Флинстоуны» и«Футурама»

- Персонаж Топ Кот в мультсериале часто произносит фразу «scooby-dooby-doo-daddy-daddy-doo». Часть этой фразы была позаимствована для имени персонажа другого мультсериала студии Hanna-Barbera Productions - Скуби Ду

- Джейсон Харрис озвучил сразу трёх персонажей в английской версии мультфильма «Банда котиков»

- Фильм «Банда котиков» впервые вышел в прокат в Мексике в 2015 году, а в 2016-ом состоялся его релиз в Великобритании

Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не пугает. Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой нет препятствий.

3.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 31 августа 2017
Премьера в мире 30 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Андрес Кутерье
Андрес Кутерье
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Банда котиков 2 постера
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Банда котиков
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В районе Обжорка всем заправляет мистер Зол. Каждый, кто осмелится переступить закон, должен отдавать себе отчет в том, что орудует на территории могущественного преступника, которого боятся даже некоторые полицейские, и мистер Зол не будет молча стоять в сторонке, поглядывая на обнаглевших воришек. Рано или поздно его люди и звери придут за покусившимися на добро властелина Обжорки, и мелким пакостникам придется сделать выбор: либо быстренько завязать с преступным миром, либо работать на Зола,…
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