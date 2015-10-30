Банда котиков, 2015

Мультфильм «Банда котиков» основан на известном мультсериале 60-х. Режиссёром выступил мексиканец Андрес Кутерье («Маги и великаны», «Кунг-фу Магу»). В оригинальной версии картины свои голоса героям подарили такие актёры, как Дэрин Де Пол («Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»), Бен Дискин (сериалы «Аватар: Легенда об Аанге», «Звёздные войны: Повстанцы»), Дэвид Хоффман (сериалы «Американская семейка», «Две девицы на мели»), Крис Эджерли («Пассажиры»), Джейсон Харрис («Возвращение кота») и другие.
Мультфильм «Банда котиков» расскажет о милом герое, которого все зовут Топ Кэт. При помощи своего волшебства он проложит дорогу в ваши сердца. Вас ждёт история самого начала пути известного героя. Вместе со своими друзьями он попадает в увлекательные ситуации и ищет приключения, сталкиваясь с врагами и успешно побеждая их.
- Бюджет фильма составил 8 миллионов доллларов
- Мультфильм «Банда котиков» является приквелом к картине 2011 года и к мультсериалу «Топ Кэт»
- Мультсериал «Топ Кэт» выходил на экраны в 60-е годы и завоевал большую популярность среди зрителей. Отсылки к этому персонажи можно найти в эпизодах таких сериалов, как «Флинстоуны» и«Футурама»
- Персонаж Топ Кот в мультсериале часто произносит фразу «scooby-dooby-doo-daddy-daddy-doo». Часть этой фразы была позаимствована для имени персонажа другого мультсериала студии Hanna-Barbera Productions - Скуби Ду
- Джейсон Харрис озвучил сразу трёх персонажей в английской версии мультфильма «Банда котиков»
- Фильм «Банда котиков» впервые вышел в прокат в Мексике в 2015 году, а в 2016-ом состоялся его релиз в Великобритании
Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не пугает. Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой нет препятствий.