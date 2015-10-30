Банда котиков, 2015

Мультфильм «Банда котиков» основан на известном мультсериале 60-х. Режиссёром выступил мексиканец Андрес Кутерье («Маги и великаны», «Кунг-фу Магу»). В оригинальной версии картины свои голоса героям подарили такие актёры, как Дэрин Де Пол («Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»), Бен Дискин (сериалы «Аватар: Легенда об Аанге», «Звёздные войны: Повстанцы»), Дэвид Хоффман (сериалы «Американская семейка», «Две девицы на мели»), Крис Эджерли («Пассажиры»), Джейсон Харрис («Возвращение кота») и другие.

Мультфильм «Банда котиков» расскажет о милом герое, которого все зовут Топ Кэт. При помощи своего волшебства он проложит дорогу в ваши сердца. Вас ждёт история самого начала пути известного героя. Вместе со своими друзьями он попадает в увлекательные ситуации и ищет приключения, сталкиваясь с врагами и успешно побеждая их.