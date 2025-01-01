Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Джилл Тэлли
Jill Talley
Киноафиша
Персоны
Джилл Тэлли
Джилл Тэлли
Jill Talley
Дата рождения
19 декабря 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Популярные фильмы
7.6
Гетто
(2005)
5.6
Шелдон Планктон. Фильм
(2025)
5.2
Новые приключения Золушки
(2007)
Фильмография Джилл Тэлли
Жанр
Все
Анимация
Детский
Комедия
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2021
2016
2007
2005
1999
Все
8
Фильмы
3
Сериалы
5
Актриса
8
5.6
Шелдон Планктон. Фильм
Plankton! The Movie
приключения, анимация, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.2
Спасти Бикини-Боттом: фильм Сэнди Чикс
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie
приключения, анимация, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
Шоу Патрика Стара
комедия, приключения, семейный
2021, США
Моя веселая тетя
комедия
2021, США
Мой шумный дом
комедия, детский, семейный
2016, США
5.2
Новые приключения Золушки
Happily N'Ever After
комедия, анимация, семейный
2007, США / Германия
Смотреть трейлер
7.6
Гетто
комедия
2005, США
Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, приключения, фэнтези
1999, США/Япония/Канада/Австралия
Обещали лечь пораньше, но Marvel все испортил: «Фантастическая четверка» получила дату цифрового релиза, так что про сон можно забыть
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667