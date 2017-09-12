«Дикарь»: Рецензия Киноафиши

Рай внутри

Мэтте (Пернилль Бергедорфф) и дети Поля Гогена были шокированы, когда увидели, в какой коморке живет отец семейства. Они брезгливо озирались по сторонам и кривились от неприятного запаха. Но уже скоро художник (Венсан Кассель) уедет из Парижа на Таити в надежде, что именно там он найдет рай. На острове он будет ждать писем от Мэтте, отказавшейся ехать за мужем и решившей остаться с детьми в Европе. Правда, в столь желанном раю мечты о жизни вне зависимости от денег не оправдались, и Гоген коротает дни в маленькой хижине, к тому же проблемы со здоровьем все явственнее дают о себе знать. Тем не менее бедственное положение не стало препятствием для любви. Художник живет с красавицей Техурой (Тухей Адамс). Он постоянно рисует молодую спутницу жизни, мучается от ревности и пытается заработать хоть какие-то деньги.

Кадр из фильма «Дикарь»

Эдуард Делюк не стремится рассказать биографию Гогена, начиная с рождения и заканчивая предсмертным часом. Он сосредоточен на небольшом отрезке времени из жизни художника. В 1891 году Поль Гоген приезжает на Таити. Его пребывание на острове продлится всего два года. Делюк не первый режиссер, сконцентрировавшийся на этом фрагменте из будней знаменитого художника. В 2003 году, например, Марио Андриччион в фильме «Найденный рай» тоже обращался к данному периоду в творчестве Гогена. Кифер Сазерленд тогда исполнил художника настолько смелого и «дикого», что его Гоген едва ли не походил на крутого ковбоя – наглого и самоуверенного паренька, ловко обращающегося с оружием. Для Андриччиона на Таити Гоген нашел рай, но рай, мягко говоря, разваливающийся, теряющий свою первозданную красоту под гнетом миссионеров, сжигающих идолов и читающих проповеди. Миссионеры, кстати, были у него не единственными, кто удар за ударом разрушал рай на Земле, ‒ торговцы тоже приложили руку к исчезновению мира аборигенов. Так что Гоген в «Найденном рае» отчасти взвалил на себя обязанность сохранить и передать красоту уходящей в прошлое культуры. В «Дикаре» Делюк пошел несколько иным путем.

Кадр из фильма «Дикарь»

Он, конечно, всматривается в отношения Гогена и Техуры, подмечая пропасть, затаившуюся между живущими под одной крышей людьми, но, помимо биографических данных, его интересует цвет, точнее, явный контраст между миром, видимым глазу, и миром в воображении Гогена. Делюк без особого стеснения использует достаточно буквальные образы, указывающие на это различие. То Кассель рисует на стекле, и зритель видит, как сильно отличаются тона, подобранные художником, от цвета листвы за окном, то его персонаж заставляет Техуру принять неудобную позу, пока делает очередной набросок. Гоген в «Дикаре» словно навязывает миру свое представление о нем. Разрыв художника с натурализмом в картине Делюка очевиден.

Кадр из фильма «Дикарь»

Постимпрессионист в исполнении Касселя не идет на поводу у природы и пластики человеческих тел, он одержим творчеством и своими идеями, и эта одержимость неоднократно обыгрывается в фильме. Жизнь лишь подсказывает Гогену сюжеты для его работ, и он с жадностью хватается за них. Режиссер с улыбкой изображает, как рождается картина «Дух мертвых не дремлет», как вместо того, чтобы успокоить испуганную девушку, ее мужчина начинает рисовать. У Делюка есть и упоминания других произведений художника. Например, он показывает Техуру с ребенком на плечах, позирующую для «Орана Мария (Мы приветствуем тебя, Мария)». При этом Делюк не только отдает дань уважения Гогену и его творчеству, указывая на особенности почерка художника, его «Дикарь» улавливает полутона в отношениях между людьми и создает вполне реалистичные, детализированные портреты.

Елена Громова

В российском прокате с 2 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дикарь»