Перед хозяином скобяной мастерской Тосио Судзуокой однажды появляется старый знакомый Ясака, только недавно вышедший из тюрьмы. Тосио берет его на работу и даже селит в собственном доме, не посоветовавшись с женой. Та сначала относилась к новому жильцу с недоверием, но когда увидела, что Ясака хорошо ладит с их дочкой и соглашается учить девочку играть на фиcгармонии, сердце женщины оттаяло. Но не поспешила ли она с выводами?
|20 апреля 2017
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