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Постер фильма Фисгармония
6.9
Киноафиша Фильмы Фисгармония
6.9

Фисгармония

, 2016
Fuchi ni tatsu
Франция, Япония / драма / 18+
Постер фильма Фисгармония
6.9

О фильме

Перед хозяином скобяной мастерской Тосио Судзуокой однажды появляется старый знакомый Ясака, только недавно вышедший из тюрьмы. Тосио берет его на работу и даже селит в собственном доме, не посоветовавшись с женой. Та сначала относилась к новому жильцу с недоверием, но когда увидела, что Ясака хорошо ладит с их дочкой и соглашается учить девочку играть на фиcгармонии, сердце женщины оттаяло. Но не поспешила ли она с выводами?

В ролях

Таданобу Асано
Таданобу Асано
Yasaka
Марико Цуцуи
Марико Цуцуи
Akié
Тайга Накано
Takashi Yamagami
Момонэ Синокава
Hotaru
Кана Махиро
Hotaru (Adult)
Такахиро Миура
Atsushi Shitara
Кандзи Фурутати
Toshio
Режиссер Кодзи Фукада
Сценарист Кодзи Фукада
Композитор Хироюки Оногава
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Япония
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 22 февраля 2017
Премьера в мире 14 мая 2016
Дата выхода
20 апреля 2017 Бразилия
5 мая 2017 Великобритания
11 января 2017 Франция U
8 октября 2016 Япония G
Сборы в мире $153 283
Производство Comme des Cinémas, Nagoya Broadcasting Network (Nagoya TV), Mam
Другие названия
Fuchi ni tatsu, Harmonium, Armoniu, Harmônio, Harmonyum, Okaleczone, Фисгармония, 临渊而立, 淵に立つ, 臨淵而慄

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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