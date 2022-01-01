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Дикарь Дикарь
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Gauguin Дикарь 2017 / Франция
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Отзывы о фильме «Дикарь»

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Мэтте (Пернилль Бергедорфф) и дети Поля Гогена были шокированы, когда увидели, в какой коморке живет отец семейства. Они брезгливо озирались по сторонам и кривились от неприятного запаха. Но уже скоро художник (Венсан Кассель) уедет из Парижа на Таити в надежде, что именно там он найдет рай. На острове он будет ждать писем от Мэтте, отказавшейся ехать за мужем и решившей остаться с детьми в Европе. Правда, в столь желанном раю мечты о жизни вне зависимости от денег не оправдались, и Гоген…

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