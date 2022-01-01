Наша рецензия

Мэтте (Пернилль Бергедорфф) и дети Поля Гогена были шокированы, когда увидели, в какой коморке живет отец семейства. Они брезгливо озирались по сторонам и кривились от неприятного запаха. Но уже скоро художник (Венсан Кассель) уедет из Парижа на Таити в надежде, что именно там он найдет рай. На острове он будет ждать писем от Мэтте, отказавшейся ехать за мужем и решившей остаться с детьми в Европе. Правда, в столь желанном раю мечты о жизни вне зависимости от денег не оправдались, и Гоген…