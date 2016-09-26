Эгон Шиле: Смерть и дева, 2016

«Эгон Шиле: Смерть и дева» - фильм австрийского режиссера Дитера Бернера («Берлинский хоровод», «Совместное предприятие»). Главные роли в байопике сыграли новичок Ной Сааведра, засветившийся в эпизодической роли в «007: СПЕКТР», Валери Пахнер («Стефан Цвейг») и Мари Юнг («Ханна Арендт»).
Биографическая драма рассказывает о жизни одного из самых скандальных художников Вены Эгона Шиле. Бунтарь-экспрессионист меняет натурщиц одну за другой, но все меняется, когда он встречает свою музу – Валли Нойзель.
Эгон Шиле — один из самых скандальных и провокационных художников Вены первой половины XX века. Неисправимый ловелас, вечно искавший вдохновения в объятиях женщин, Шиле, тем не менее, пронес через всю жизнь привязанность к двум самым важным для него женщинам. Это Герти, его младшая сестра и первая муза, и Волли, первая любовь художника, увековеченная им на знаменитой картине «Смерть и дева».