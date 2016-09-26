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Эгон Шиле: Смерть и дева Эгон Шиле: Смерть и дева
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Egon Schiele: Tod und Mädchen

Эгон Шиле: Смерть и дева, 2016

2016 / Австрия / Люксембург
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Биографическая лента о скандальном австрийском художнике Эгоне Шиле
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«Эгон Шиле: Смерть и дева» - фильм австрийского режиссера Дитера Бернера («Берлинский хоровод», «Совместное предприятие»). Главные роли в байопике сыграли новичок Ной Сааведра, засветившийся в эпизодической роли в «007: СПЕКТР», Валери Пахнер («Стефан Цвейг») и Мари Юнг («Ханна Арендт»).

Биографическая драма рассказывает о жизни одного из самых скандальных художников Вены Эгона Шиле. Бунтарь-экспрессионист меняет натурщиц одну за другой, но все меняется, когда он встречает свою музу – Валли Нойзель.

Эгон Шиле — один из самых скандальных и провокационных художников Вены первой половины XX века. Неисправимый ловелас, вечно искавший вдохновения в объятиях женщин, Шиле, тем не менее, пронес через всю жизнь привязанность к двум самым важным для него женщинам. Это Герти, его младшая сестра и первая муза, и Волли, первая любовь художника, увековеченная им на знаменитой картине «Смерть и дева».

6.5 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера в мире 26 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Дитер Бернер
Дитер Бернер
В ролях
Ноа Сааведра
Ноа Сааведра
Валери Пахнер
Валери Пахнер
Мари Юнг
Мари Юнг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эгон Шиле: Смерть и дева 3 постера
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Наша рецензия
Молодой художник Эгон Шиле находится в постоянном поиске натурщиц и вдохновения. Он бросает учебу, селится на чердаке у своих родственников и погружается в эксперименты. Молодежи можно не платить за труд, поэтому герой частенько пользуется услугами несовершеннолетних, что в конечном итоге может печально закончиться, если власти все-таки обратят на него внимание. Из переделок, в которые постоянно попадает Эгон, его вызволяют сестра Герти и муза-натурщица Валли. Если первая в итоге идет по своему…
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29 июня 2017 18:36
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