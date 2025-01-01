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Цитаты из фильма Вижу лишь тебя
Цитаты из фильма Вижу лишь тебя
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Цитаты
Gina
Мне кажется, раньше я всё знала. Понимаешь? А теперь нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gina
Ты нервничаешь больше, чем я. Хватит.
James
Ну я нервничаю за двоих, чтобы ты не нервничал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Джина
[после близости]
Ты думаешь, у нас получилось на этот раз?
Джеймс
Да. Думаю, у нас получилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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