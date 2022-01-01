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Микель Фернандес
Микель Фернандес
Miquel Fernández
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Микель Фернандес
Miquel Fernández
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Дата рождения
13 февраля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Микеля Фернандеса
Родился 13 февраля 1980 года. Барселона, Испания.
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Фильмография Микеля Фернандеса
Вижу лишь тебя
драма, триллер
2017, США / Таиланд
5.0
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