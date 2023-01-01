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Киноафиша Фильмы Реальная белка 2 Реальная белка 2, 2017: актеры и роли
The Nut Job 2: Nutty by Nature Реальная белка 2 2017 / США / Канада / Корея
6.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Реальная белка 2, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кэллан Брукнер Кэллан Брукнер Callan Brunker
В ролях
Уилл Арнетт Уилл Арнетт Will Arnett Кэтрин Хейгл Кэтрин Хейгл Katherine Heigl Майя Рудольф Майя Рудольф Maya Rudolph Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Изабела Монер Изабела Монер Isabela Moner Бобби Каннавале Бобби Каннавале Bobby Cannavale Бобби Мойнахан Бобби Мойнахан Bobby Moynihan
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