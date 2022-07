1 Hard Work and Determination Heitor Pereira 1:43

2 Le Jackpot Heitor Pereira 2:45

3 Bigger Plans Heitor Pereira 1:05

4 There You Are Heitor Pereira 3:04

5 Weapon of Mouse Destruction Heitor Pereira 2:12

6 Eat! Eat! Eat! Heitor Pereira 0:40

7 Tonight, We Dine on Squirrel Heitor Pereira 2:00

8 Run, Doggies, Run! Heitor Pereira 1:27

9 Find the Mayor's House Heitor Pereira 1:02

10 Parktopia Heitor Pereira 1:49

11 Welcome to Liberty Park Heitor Pereira 1:07

12 You Saved the Park Heitor Pereira 1:28

13 Dinner Is Served Heitor Pereira 0:56

14 I Don't Have Time for Traffic Heitor Pereira 0:58

15 Stealth Mission Heitor Pereira 2:00

16 Surly Heitor Pereira 1:32

17 Your Heads Are Going on the Wall Heitor Pereira 1:51

18 It's All My Fault Heitor Pereira 3:47

19 They'll Follow You Anywhere Heitor Pereira 1:52

20 Aerial Campaign Heitor Pereira 2:13

21 Mr. Feng Will Be Happy Heitor Pereira 3:10

22 Take Them Out Heitor Pereira 1:03

23 Take Cover Heitor Pereira 1:12

24 We've Only Got One Shot Heitor Pereira 4:01

25 We're All Gonna...Live! Heitor Pereira 2:30

26 Surly Suite Heitor Pereira 5:22