«Одноклассницы #Новый поворот»: Рецензия Киноафиши

Бесконечное кольцо плохой кармы

Первое впечатление, которое оставляет после себя трейлер новой ленты Дмитрия Суворова «Одноклассницы 2: #Новый поворот» — соблазнительная пышная грудь девушки, предстающей перед зрителем в далеко не соблазнительном виде. Последнее же впечатление, которое остаётся после просмотра полнометражного фильма — пытаешься вспомнить хотя бы грудь, но даже это не спасает.

Кадр из фильма «Одноклассницы #Новый поворот»

Несмотря на то, что перед зрителем предстаёт самостоятельный сиквел оригинальной части «Одноклассниц», освистанной что публикой, что критиками в прошлом году, настоящая лента является лишь щедрой добавкой для тех, кому не хватило. Чего именно? Невообразимой мешанины из разврата, пьянства, животных инстинктов и дурного вкуса. Подкрепляется всё это ещё штудированием сборников плоских анекдотов, щедро раздаваемыми проводниками во имя пост-советского карикатурного ада в поездах а`ля «У него есть двойник? А чего ж сразу не тройник?»

Кадр из фильма «Одноклассницы #Новый поворот»

Однако моралисты, на которых фильм явно не рассчитан, могут теперь дышать свободнее. Одноклассницы и их спутники занимают куда меньше экранного времени, корчась в противоестественных конвульсивных потугах, выдаваемые за постельные сцены. Больше внимания теперь уделяется удивительной и загадочной русской душе. Иначе как объяснить непомерное количество потребляемой горькой «национальной идеи» — теперь ещё и в замедленной съёмке, чтобы, прости Господи, «слюнка потекла».

Кадр из фильма «Одноклассницы #Новый поворот»

В остальном Дмитрий Суворов остаётся верен народной мудрости о том, что широкая свадьба гуляется не один день и, к сожалению, не одну часть. Ирония в том, что в жизни главных героинь, четырёх загадочных подруг, мечтающих найти свою большую любовь, по большому счёту ничего не меняется. Единственное, Катя (Ольга Кузьмина) с прошлой части, придерживаясь совершенно немотивированной установке выйти замуж за кого угодно, «лишь бы родители не расстроились», связала свою жизнь с бывшим одноклассником (Денис Косяков).

Кадр из фильма «Одноклассницы #Новый поворот»

Остальные же девы снова довольствуются привычным образом жизни. Эдакая интерпретация «Дня Сурка» и «Секса в большом городе» наоборот: в вечном воздержании и недовольстве. Персонаж Светланы Ходченковой, Вика, организует те же пресловутые свадьбы. Причём для тех же самых людей, которые возвращаются то ли в качестве камео, то ли злого рока. Света (Екатерина Вилкова) так же пытается залечивать пациентам душевные травмы и вправлять мозги, в то время, как сама является невольной жертвой сценарного недуга скудоумия.

Кадр из фильма «Одноклассницы #Новый поворот»

Одна только Даша (Валентина Мазунина) оказывается достаточно напористой благодаря своему укоренившемуся образу девочки-быдло, чтобы пассивный молодой человек наконец-то сделал ей предложение о свадьбе.И вы не поверите, но дальше идёт всё по кругу: от второстепенных персонажей до сюжетных поворотов, — сиквел чуть ли не дублирует оригинал. Даже Хрусталёв возвращается в качестве секс-символа— только нынче француженок, а не КНР. А Кате опять удаётся уговорить звезду сниматься в нелепой рекламе под не менее абсурдным предлогом.

Кадр из фильма «Одноклассницы #Новый поворот»

Как нетрудно догадаться, «#Новый поворот» грешит теми же несъедобными штампами, что и его злой брат-близнец. Аморальный, бессмысленный, хаотично затрагивающий табуированные темы «выпускной» участников «Камеди клаба», заканчивающийся репризами про пятую точку и условными потасовками. «Одноклассницы 2» подобны тому, как если бы у клишированного персонажа страшной подруги сказочной красавицы была бы ещё более страшная сестра-близнец. Она просто скрывалась от зрительских глаз в наркодиспансере всю предыдущую часть. Теперь же она словно заново родилась, заявляет свои права на «простое женское счастье» и не пощадит никого: ни взрослых, ни детей. Только, пожалуйста, уберегите хотя бы последних от экрана. Дайте надежду подрастающему поколению на светлое будущее кино. А нас с вами уже не спасти, потому что всё это действительно — сплошное и беспробудное «Горько!»

Евгений Антипин

В прокате с 23 февраля 2017

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