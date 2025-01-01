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Постер фильма Четвертый пассажир
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Киноафиша Фильмы Четвертый пассажир

Четвертый пассажир

18+
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О фильме

Принципиальная Ульяна работает учительницей в школе, и кроме работы в её жизни ничего нет. Женщина разведена и одинока, а её взрослый сын Григорий уже не нуждается в опеке. Однажды по дороге в Москву Ульяна знакомится с очень обеспеченным Владимиром. Чтобы не смущать простую учительницу, мужчина притворяется бедным строителем. Ему предстоит узнать, что честная Ульяна терпеть не может лжецов…

Ульяна напоминает типичную героиню советского кино – она независима и живёт по строгому моральному кодексу. Её строгий характер и завышенные требования к себе и окружающим частично стали причиной одиночества женщины. Личная жизнь Ульяны после развода с мужем не складывается: она так и не смогла встретить достойного спутника.

Однажды Ульяна отправляется в Москву, чтобы помочь сыну-студенту Грише с решением возникших проблем. В поезде она знакомится с успешным бизнесменом Владимиром, который обращает на себя её внимание. Не желая смущать женщину своим богатством и статусом, Владимир представляется простым строителем…Когда правда раскроется, будет ли он по-прежнему интересен женщине, которая ненавидит ложь?

 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Производство Россия 1
Другие названия
Chetvertyy passazhir, El cuarto pasajero
Режиссер
Игорь Ромащенко
В ролях
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Андрей Межулис
Андрей Межулис
Елена Аминова
Илья Любимов
Илья Любимов
Сергей Греков
Все актеры и съемочная группа
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