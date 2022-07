1 We're Going to Be Friends The White Stripes / Jack White 2:21

2 Ordinary Kid Marcelo Zarvos 4:23

3 The First Day Marcelo Zarvos 2:34

4 Darker Hannah Faye / Hannah Hoberman 2:56

5 Shoes Marcelo Zarvos 1:38

6 Class Photo Marcelo Zarvos 3:51

7 Pop Quiz Marcelo Zarvos 1:34

8 Halloween Marcelo Zarvos 1:18

9 Monster Mash Bobby "Boris" Pickett & The Crypt-Kickers 3:12

10 Winter Marcelo Zarvos 3:29

11 Via Marcelo Zarvos 1:31

12 Coney Island Marcelo Zarvos 1:30

13 Break the Rules Butterfly Boucher / Allen Salmon 2:00

14 The Other First Day Marcelo Zarvos 1:18

15 Letters Marcelo Zarvos 1:22

16 Spring Marcelo Zarvos 1:20

17 We're Going to Be Friends Caroline Pennell / Jack White 3:01

18 Camera Obscura Marcelo Zarvos 1:36

19 Graduation Marcelo Zarvos 1:00

20 Moth's Wings Passion Pit / Michael Angelakos 4:17