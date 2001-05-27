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Изабела Видович
Изабела Видович
Izabela Vidovic
О персоне
Фильмография
Изабела Видович
Izabela Vidovic
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Дата рождения
27 мая 2001
Возраст
21 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
163 см
Биография Изабелы Видович
Родилась 27 мая 2001 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Изабелы Видович
Женщины в черном
ужасы
2021, США
3.0
Чудо
драма
2017, США
8.0
Последний рубеж
боевик
2013, США
7.0
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