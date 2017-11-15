«Чудо»: Рецензия Киноафиши

Ты родился таким, чтобы выделяться

Подвиги бывают разные. Для кого-то и в школу пойти – уже настоящий подвиг. Как для Августа (Огги) Пулмана, например. И вовсе не потому, что десятилетний Август раздолбай и ленивец. Просто он крайне редко выходит из дома. А если и выходит – то в шлеме. Да-да, в шлеме настоящего космонавта. Ведь в шлеме не видно лица… Которого у Огги и нет. Вместо лица у парня уродливая «маска» из кожи, «подаренная» ему пластическими хирургами после двадцати семи операций. И люди от этого «чудика» невольно шарахаются. Ну, хоть пальцами вслед не тычут – уже хорошо…

Кадр из фильма «Чудо»

Бестселлер Р. Дж. Паласио «Чудо» - это не только душераздирающая история о маленьком человеке «без лица». Это еще и история его семьи и друзей – то есть тех, кто с ним живет и тех, кто с ним сталкивается. По сути, перед нами вариант «букваря» - нечто вроде «справочника», в котором намечены все основные проблемы, которые могут появиться у подростка-изгоя и у его близких. Правда, сразу оговорюсь: острые углы в романе старательно сглажены. Да, Оливия, сестра Огги, сильно переживает из-за того, что в центре родительской вселенной находится не она, а ее брат, но «она чуткая девочка, и всё понимает». Да, Огги трудно общаться с однокашниками, но он веселый и компанейский, хотя мог давно превратиться в волчонка (что со многими, в общем, и происходит). Ну и так далее.

Кадр из фильма «Чудо»

То же самое можно сказать и о фильме. Он не зациклен только лишь на маленьком Пульмане – здесь множество сюжетных линий и почти каждому герою дано право голоса. Однако чем больше голосов, тем сложнее простроить многоголосье, а полифония – капризная барышня, и обращаться ней надо бы осторожно. Авторы, в общем, справляются, но не без изъянов. Пару раз «монологи» персонажей обрываются слишком уж резко, что явно не идет на пользу и без того рыхлой структуре. К тому же фильму отчаянно не хватает драматургии: романная форма постоянно дает о себе знать. Здесь нет единого глобального конфликта – он рассыпается на множество мелких. Плюс бесконечные закадровые комментарии, которые подменяют собой целые эпизоды (мы не видим развития отношений, но слышим рассказ о них).

Кадр из фильма «Чудо»

Остроты и трагизма «Чучела» в фильме нет. Что несколько странно – ситуация-то позволяет. Впрочем, о желании авторов обходить острые углы я уже говорила: все герои в «Чуде» - белые и пушистые, просто пока не привыкшие к странному мальчику. Понятно, что никакой серьезный драматургический конфликт на такой почве не вырастет. Тем не менее, сама ситуация узнаваема и понятна, более того – она цепляет. И этому не могут помешать даже высокопарные словеса, которые то и дело вылетают из-под пера сценариста (например, фразы типа «Его тихая сила вдохновила множество сердец» - подобной «литературщины» тут хватает.)

Кадр из фильма «Чудо»

В общем, несмотря на все сценарные проблемы (типичные, в общем, для многих экранизаций), «Чудо» получился чистым и трогательным. Он искренний, а это всегда подкупает. Да, он снят без особых изысков, местами слишком прямолинеен, но ему веришь. И хочешь верить. В нем есть заряд позитива и заряд доброты, что важнее. Это по-настоящему доброе кино, внимательное к маленькому человеку, к его проблемам и бедам. Впрочем, дело не только в этом. «Чудо» из тех фильмов, которые могут помочь, когда тебе плохо: когда тебе кажется, что «весь мир против тебя», что «жизнь не сложилась» и т.д.. А еще пример малыша Огги учит не расстраиваться по пустякам – и не рыдать крокодиловыми слезами, если тебе вдруг показалось, что сегодня ты выглядишь «как-то не очень».

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 16 ноября 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Чудо»