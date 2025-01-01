Сегодняшняя последняя награда — медаль Генри Уорда Бичера, которую вручают ученикам, отличившимся или подавшим хороший пример. Обычно это награда за "добрые дела", за службу. Но я наткнулся на отрывок, который он написал, и понял, что добрые дела бывают разные. "Величие, — писал он, — не в силе самой по себе, а в правильном её использовании. Великий тот, чья сила поднимает наивысшее число сердец, притягивая их к себе." Без лишних слов, в этом году я с гордостью вручаю медаль Генри Уорда Бичера ученику, чья тихая сила подняла наибольшее количество сердец.