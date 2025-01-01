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Киноафиша Фильмы Чудо Цитаты из фильма Чудо

Цитаты из фильма Чудо

Mr. Browne Если нужно выбрать — быть правым или быть добрым, выбирай доброту.
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Via Ты не можешь сливаться с толпой, если родился, чтобы выделяться.
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Auggie Будьте добры, ведь каждый ведёт свою тяжёлую битву. И если вы действительно хотите понять людей, просто посмотрите на них.
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Mr. Tushman Огги не может изменить свою внешность. Может, нам стоит изменить то, как мы смотрим на него.
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Nate Иногда кажется, что ты совсем один, но это не так!
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Summer Если выбирать между тем, чтобы быть правым, и тем, чтобы быть добрым, выбирай доброту.
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Isabel Это карта, которая показывает нам, куда мы идём.
Isabel Это карта, которая показывает, где мы уже были.
Isabel И она никогда не бывает уродливой.
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[Виа и Изабель ссорятся внизу]
Auggie Что они там говорят?
Nate Они, мой друг, говорят много чего, но нас это не касается. Покажи свой мир в Майнкрафте, может нам туда переехать.
🧡
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Джек Уилл [из трейлера] Ты когда-нибудь задумывался о пластической хирургии?
Огги [смеётся] Чувак, это уже после пластики.
[проводит рукой по волосам]
Огги Нужно много стараний, чтобы так выглядеть.
🧡
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Mr. Tushman Сегодняшняя последняя награда — медаль Генри Уорда Бичера, которую вручают ученикам, отличившимся или подавшим хороший пример. Обычно это награда за "добрые дела", за службу. Но я наткнулся на отрывок, который он написал, и понял, что добрые дела бывают разные. "Величие, — писал он, — не в силе самой по себе, а в правильном её использовании. Великий тот, чья сила поднимает наивысшее число сердец, притягивая их к себе." Без лишних слов, в этом году я с гордостью вручаю медаль Генри Уорда Бичера ученику, чья тихая сила подняла наибольшее количество сердец.
🧡
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Isabel Как ты?
Auggie Хорошо. И знаешь что? Я подрался.
[показывает ссадину на локте]
Isabel О боже, ты кровоточишь! Ты в порядке?
Nate Что случилось?
Isabel Оги подрался.
Auggie Оги, Нэйт: [Осматривает локоть Оги] Это ужасно. Мне жаль.
[пауза]
Nate Ты выиграл?
Isabel Нэйт!
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Isabel У всех нас есть отметины на лице. Это карта наших путей, и она никогда, никогда не бывает уродливой.
🧡
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Mr. Browne Кем я хочу быть? Вот вопрос, который мы должны задавать себе постоянно.
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Julian Кто твой любимый персонаж из Звёздных войн?
Auggie Боба Фетт.
Julian А как тебе Дарт Сидиус? Нравится?
Darth Sidious [Агги поднимает глаза и видит Дарта Сидиуса в комнате] Ай.
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Via [рассказчик] Миранда всегда шутила, что мой дом похож на Землю. Он крутится вокруг сына, а не дочери.
🧡
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