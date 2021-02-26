Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Брайс Гейзар

Брайс Гейзар

Bryce Gheisar
Брайс Гейзар
Брайс Гейзар Bryce Gheisar
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 декабря 2004
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Брайса Гейзара

Родился 22 декабря 2004 года. Виннипег, Канада.

Фильмография Брайса Гейзара
White Bird: A Wonder Story
White Bird: A Wonder Story
биография, драма, военный 2022, США
0.0
Поезд на Париж
Поезд на Париж
драма 2018, США
5.0
Собачья жизнь
Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.0
Чудо
Чудо
драма 2017, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Хелен Миррен сыграет вместе с Джиллиан Андерсон во вдохновляющей драме о любви и преображении Действие фильма развернется во вселенной картины «Чудо» (2017).
Написать
26 февраля 2021 14:33
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши