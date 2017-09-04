Вудшок, 2017

Жанр: триллер драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме После приёма убийственного наркотика женщина впадает в глубокую паранойю. Развернуть 4.3 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2017 Премьера в мире 4 сентября 2017 Возраст 16+ Режиссер Кейт Малливи В ролях Кирстен Данст Джо Коул Йохан Филип Асбек Стеф ДюВалл Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат