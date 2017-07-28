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1864 год. Гражданская война. Эми (Уна Лоуренс) гуляет одна по лесу – собирает грибы, но находит полуживого солдата (Колин Фаррелл). Южанка не растерялась и привела истекающего кровью капрала домой, точнее, в пансион для девочек, в котором осталось всего пять воспитанниц, мечтательная учительница Эдвина (Кирстен Данст) и строгая заведующая мисс Марта (Николь Кидман). Им бы сдать северянина своим и забыть поскорей о неприятном инциденте, но девушки решают сначала выходить врага –…