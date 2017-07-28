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Роковое искушение Роковое искушение
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The Beguiled Роковое искушение 2017 / США
6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Роковое искушение»

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1864 год. Гражданская война. Эми (Уна Лоуренс) гуляет одна по лесу – собирает грибы, но находит полуживого солдата (Колин Фаррелл). Южанка не растерялась и привела истекающего кровью капрала домой, точнее, в пансион для девочек, в котором осталось всего пять воспитанниц, мечтательная учительница Эдвина (Кирстен Данст) и строгая заведующая мисс Марта (Николь Кидман). Им бы сдать северянина своим и забыть поскорей о неприятном инциденте, но девушки решают сначала выходить врага –…

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Александр 28 июля 2017, 11:45
Оценка
Коротко: фильм понравился. Непонятно, почему такие низкие оценки.
28 июля 2017, 11:45 Ответить
Катерина Радюк 29 июля 2017, 16:37
«Дъявол носит множество обличий»
Трейлер раздразнил воображение: ловко выдернутые моменты подразумевали нескучную историю, завязанную на женской мести. Но в реальности фильм свелся к очень простому, и не побоюсь этого слова, банальному сюжету. Конфликт сведен до роковой случайности. В оригинале картина называется The Beguiled, и неоднозначность английского перевода – «Обманутый», «Обманутая» или все же «Обманутые», – оставляет открытым вопрос, кто остался в дураках. Возможно, зритель оказался в их рядах. В разгар Гражданской войны в США на территорию закрытого пансиона для девочек попадает солдат вражеской армии. Решив проявить к раненому христианское милосердие, дамы поддаются искушению – страсть, эмоциональный голод, зависть, соперничество – разворачиваются очень стремительно. Капрал Джон МакБерни (Колин Фаррелл) начинает угождать всем дамам пансиона, стараясь не нарываться на перекрестные размолвки. По этой причине он сам становится жертвой обстоятельств, обвиняя в случившемся «мстительных стерв».

Первой поддается искушению хозяйка пансиона мисс Марта Фартсуорт (Николь Кидман) – строгая сильная волевая женщина, христианка, для которой самое важное в жизни – это долг. Долг побуждает ее заботиться о своих воспитанницах, которым некуда идти. Мисс Марта первой понимает, что МакБерни представляет угрозу, и старается поскорее избавиться от нежеланного гостя. Одинокая стареющая учительница Эдвина (Кирстен Данст), услышав от обаятельного капрала несколько лестных слов в свою сторону, влюбляется в Джона по уши и готова идти за ним хоть на край света. А юная «лолита» Алисия (Эль Фаннинг) во всю флиртует с «янки», не утруждаясь скрывать свои игры от посторонних глаз.

«Роковое искушение» – ремейк картины Дона Сигела «Обманутый» 1971 года, главную роль в котором сыграл Клинт Иствуд. Режиссер София Коппола, для которой картина стала шестой работой, предпочитает называть фильм экранизацией романа Томаса Кулиннана «Нарисованный дъявол». Во главу угла она поставила взаимоотношения сообщества женщин, в чью компанию случайно попадает обаятельный и привлекательный мужчина. К слову, фильм получил приз Каннского кинофестиваля за режиссуру.

Нужно отдать должное: игра актеров вытягивает фильм, каждая героиня показала свой характер идеально. Герой Фаррела – он же искуситель, он и жертва своего искушения – для меня остался загадкой. Он умело оборачивается в нужного для каждой женщины персонажа. Одна видела в нем любовь всей жизни, другая – героя-любовника, третья – приятеля, четвертая – помощника...Недаром мисс Марта говорит о капрале: "Дъявол носит множество обличий".

Доставляет удовольствие следить за взглядами, полунамеками, интонациями героев – это настоящая прелюдия, любовная игра с элементами драмы. Порадовала обстановка, пейзажи. Изображение раннего утра в легкой туманной дымке, первые, пробивающиеся сквозь густую листву лучи солнца, великолепие старого сада и манящий лес достойны акварелей именитых художников. Групповые портретные сцены также можно разбить на отдельные картины. Очень запоминающейся и волнующей стала сцена с рассыпавшимися по полу пуговицами, оторванными в разгар желания. Размеренное повествование получает встряску лишь к концу картины, когда появляется какой-никакой экшен.

Вердикт: очарование этого фильма – в деталях, атмосфере и картинке. «Роковое искушение» - это удовольствие для глаз.

7 из 10.
29 июля 2017, 16:37 Ответить
Roman Svetlov 4 августа 2017, 23:51
Оценка
София Коппола опять молодец. Фильм куда лучше большинства той жвачки, что идет в кинотеатрах.
4 августа 2017, 23:51 Ответить
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