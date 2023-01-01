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Старый Новый год Старый Новый год
Киноафиша Фильмы Старый Новый год Старый Новый год, 1980: актеры и роли
Старый Новый год 1980 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Старый Новый год, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Наум Ардашников Naum Ardashnikov Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov
В ролях
Вячеслав Невинный Вячеслав Невинный Vyacheslav Nevinny Александр Калягин Александр Калягин Ксения Минина Георгий Бурков Георгий Бурков Georgi Burkov Петр Щербаков Петр Щербаков Pyotr Shcherbakov Ирина Мирошниченко Ирина Мирошниченко
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