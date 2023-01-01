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Старый Новый год
Старый Новый год, 1980: актеры и роли
Старый Новый год
1980 / СССР
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Старый Новый год, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Наум Ардашников
Naum Ardashnikov
Олег Ефремов
Oleg Yefremov
В ролях
Вячеслав Невинный
Vyacheslav Nevinny
Александр Калягин
Ксения Минина
Георгий Бурков
Georgi Burkov
Петр Щербаков
Pyotr Shcherbakov
Ирина Мирошниченко
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