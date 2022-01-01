Убить карпа, 2005

Одинокая учительница Лидия Михайловна u её бывшая ученица Женя собираются встречать Новый Год. Достойных мужчин не нашлось, u поэтому праздник решили отмечать вдвоём. Женщины мечтают приготовить фаршированного карпа, но ни у одной из них не хватает духа зарезать живую рыбу, которая безмятежно плавает в ванной. Вдруг раздаётся звонок в дверь, и Лидия Михайловна узнаёт в незваном госте свою первую любовь — Борю, с которым они не виделись лет 30.



А Боря, эдакий подлец, Лидию Михайловну не узнаёт u принимает учительницу за её маму! Оскорблённая Лидия Михайловна пытается выставить гостя за дверь, но Женя решает воскресить былую любовь u находит предлог, чтобы Боря остался: он должен убить карпа…