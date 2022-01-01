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Убить карпа Убить карпа
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Убить карпа, 2005

2005 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Одинокая учительница Лидия Михайловна u её бывшая ученица Женя собираются встречать Новый Год. Достойных мужчин не нашлось, u поэтому праздник решили отмечать вдвоём. Женщины мечтают приготовить фаршированного карпа, но ни у одной из них не хватает духа зарезать живую рыбу, которая безмятежно плавает в ванной. Вдруг раздаётся звонок в дверь, и Лидия Михайловна узнаёт в незваном госте свою первую любовь — Борю, с которым они не виделись лет 30.

А Боря, эдакий подлец, Лидию Михайловну не узнаёт u принимает учительницу за её маму! Оскорблённая Лидия Михайловна пытается выставить гостя за дверь, но Женя решает воскресить былую любовь u находит предлог, чтобы Боря остался: он должен убить карпа…

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Возраст 12+
Режиссер
Наум Ардашников
В ролях
Леонид Якубович
Леонид Якубович
Анастасия Цветаева
Любовь Полищук
Любовь Полищук
Все актеры и съемочная группа
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