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Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
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Ирина Мирошниченко
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Дата рождения
24 июля 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Ирина Мирошниченко
Родилась 24 июля 1942 года. Барнаул, Алтайский край, СССР (Россия).
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Фильмография Ирина Мирошниченко
Не сошлись характерами
драма
1989, СССР
6.0
Жалоба
криминал, драма
1986, СССР
6.0
Тайны мадам Вонг
боевик
1986, СССР
4.0
Старый Новый год
комедия
1980, СССР
7.0
Вам и не снилось
драма
1980, СССР
7.0
Комиссия по расследованию
драма
1978, СССР
5.0
Пришел солдат с фронта
драма, военный
1972, СССР
7.0
Миссия в Кабуле
военный
1970, СССР
5.0
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