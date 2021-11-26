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Георгий Бурков
Георгий Бурков
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Георгий Бурков
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Дата рождения
31 мая 1933
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
19 июля 1990
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Георгий Бурков
Родился 31 мая 1933 года. Пермь, СССР (Россия).
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Фильмография Георгий Бурков
Убийство свидетеля
детектив
1990, СССР
5.0
Доверчивый дракон
анимация, короткометражный
1988, СССР
7.0
Двое и одна
мелодрама, драма
1988, СССР
7.0
Кошка, которая гуляла сама по себе
семейный, драма
1988, СССР
7.0
Кувырок через голову
комедия, семейный
1987, СССР
6.0
Новоселье у Братца Кролика
детский
1986, СССР
7.0
Рикэ-хохолок
анимация, короткометражный
1985, СССР
6.0
Салон красоты
мелодрама
1985, СССР
5.0
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