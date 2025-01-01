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Ревизор

Revizor 18+
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О фильме

Уездный город. Слух о приезде ревизора из самого Петербурга произвел эффект разорвавшейся бомбы среди местных чиновников. Городничий, собрав всех, распорядился срочно навести порядок в городских хозяйствах. В нервной суматохе все по ошибке приняли за ревизора заезжего гуляку Хлестакова.
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 1 декабря 1952
Дата выхода
1 декабря 1952 СССР
1 мая 1954 США
4 сентября 1953 Финляндия
Производство Мосфильм
Другие названия
Revizor, A revizor, Reviisori, Rewizor, The Inspector-General, Ревизор
Режиссер
Владимир Петров
В ролях
Игорь Горбачев
Юрий Толубеев
Юрий Толубеев
Анастасия Георгиевская
Тамара Носова
Тамара Носова
Александр Полински
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 22 голоса
7.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  733 В жанре «комедия»  146 В фильмах СССР  122
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