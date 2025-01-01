Уездный город. Слух о приезде ревизора из самого Петербурга произвел эффект разорвавшейся бомбы среди местных чиновников. Городничий, собрав всех, распорядился срочно навести порядок в городских хозяйствах. В нервной суматохе все по ошибке приняли за ревизора заезжего гуляку Хлестакова.
СтранаСССР
Продолжительность2 часа 12 минут
Год выпуска1952
Премьера в мире1 декабря 1952
Дата выхода
1 декабря 1952
СССР
1 мая 1954
США
4 сентября 1953
Финляндия
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Revizor, A revizor, Reviisori, Rewizor, The Inspector-General, Ревизор