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Чайка
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Чайка, 1970

1970 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Об исканиях и сомнениях русской интеллигенции в конце XIX века.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 14 февраля 1972
Премьера в мире 14 февраля 1972
Режиссер
Юлий Карасик
В ролях
Алла Демидова
Алла Демидова
Владимир Четвериков
Николай Плотников
Людмила Савельева
Людмила Савельева
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чайка 1 постер
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