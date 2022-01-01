Чайка, 1970

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о выходе в прокат О фильме Об исканиях и сомнениях русской интеллигенции в конце XIX века. Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 1970 Премьера в России 14 февраля 1972 Премьера в мире 14 февраля 1972 Режиссер Юлий Карасик В ролях Алла Демидова Владимир Четвериков Николай Плотников Людмила Савельева Валентина Теличкина Все актеры и съемочная группа 1 постер

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