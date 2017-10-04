«Безбашенные»: Рецензия Киноафиши

Под водой, на земле и по воздуху

Специальный отряд американских военных узнает, что на дне одного из озер Боснии можно отыскать настоящий клад. Когда-то слитки с золотом, деньги и произведения искусства оставили здесь бегущие от союзных войск немецкие солдаты, и теперь все это бесхозно хранится там, где его вряд ли бы стали искать. Нужно придумать план, чтобы достать это все со дна, т.к. весит клад прилично, а еще не попасться в поле зрения местных военных. В общем, все не просто, да еще и командир решает отправить их домой, так что на поиск решения и выполнения миссии у героев остается совсем немного времени.

Кадр из фильма «Безбашенные»

Наверное, главным европейцем в кино, который может создать франшизу из «ничего», до сих пор является Люк Бессон. Иногда он, конечно, отвлекается от полномасштабных планов по завоеванию мирового кинорынка блокбастерами на подобие «Валериана и города тысячи планет» и работает с небольшими бюджетами и простыми историями. На его счету есть как бесконечные серии фильмов: «Такси», «Перевозчик», «Заложница» и «13 район», так и море проектов, чьи сборы были не такими внушительными, и они остались в истории кино в единственном экземпляре: «Напролом», «22 пули: Бессмертный» или просто не нуждались в продолжении: «Пятый элемент» и «Леон».

Кадр из фильма «Безбашенные»

Лежит душа у продюсеров к сокровищам нацистов. Джордж Клуни отбивал их в «Охотниках за сокровищами», Джеки Чан в нашем детстве столкнулся с их потомками в «Доспехах бога 2», а Светлана Ходченкова в компании Константина Хабенского и Дениса Шведова в «Авантюристах» пыталась достать их со дна морского. «Безбашенные» же без лишнего перехода на изрядную жестокость и подробности убийств используют все современные возможности, чтобы заинтересовать зрителя. Есть здесь и съемки от первого лица, как в «Хардкоре» Ильи Найшуллера, и перетаскивание спутниковой башни, правда Сарик Андреасян в «Защитниках» просто возил ее, здесь же она используется как дополнительная преграда. А еще «Безбашенные» пошли по стопам своих коллег из «Форсажа» и покатались, разрушая все на своем пути, - на танке получилось почти как у «Мстителей», которые пользуются возможностями Халка.

Кадр из фильма «Безбашенные»

Главные роли в «Безбашенных» исполнили не последние люди индустрии. Американскими военными руководит Дж. К. Симмонс, хорошо известный зрителям своими появлениями в «Ла-Ла Ленде», «Одержимости» и оригинальной трилогии про «Человека-паука», ему вновь достался справедливый, но взрывной и крикливый персонаж. Главу специального отряда изобразил Салливан Степлтон из продолжения «300 спартанцев» и сериала «Слепая зона». Главную женскую роль взяла на себя Сильвия Хукс, которая застыла в ожидании выхода в прокат «Бегущего по лезвию 2049», который должен помочь ей заявить о себе, как о международной звезде. А совсем маленький, но ничуть не менее важный образ пилота и стрелка получил Юэн Бремнер из дилогии «На игле» и снайпер из совсем свежей «Чудо-Женщины».

Кадр из фильма «Безбашенные»

«Безбашенные» - это совершенный вариант современного боевика, облегченная и сдержанная альтернатива «Неудержимым», которая тоже тянет свои корни из далеких девяностых. Оттуда пришли герои, которых вряд ли кому-то удастся сломать или убить, поэтому хочется верить, что создателям хватит сборов на съемки продолжения. Саундтрек, который следуя заветам авторов «Безбашенных» издевается над серьезностью и пафосом большинства американских боевиков. В фильме полно запоминающихся шуток, качественно и эффектно выглядят здесь как сцены драк, так и батальные эпизоды, а Александр Невский, посмотрев «Безбашенных», нервно курит в уголке, пытаясь проанализировать, что же в его жизни пошло не так.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Безбашенные»