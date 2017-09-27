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Постер фильма Пили
6.5
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6.5

Пили

, 2017
Pili
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Пили
6.5

В ролях

Bello Rashid
Pili
Nkwabi Elias Ng'angasamala
Mahera
Sesilia Florian Kilimila
Cecilia
Sikijua Rashid
Zuhura
Mwanaidi Omari Sefi
Leila
Siwazurio Mchuka
Ana
Mwantumu Hussein Malongine
Sekejua
Latifa Samil
Pili's Daughter
Hardi Yusufu
Ibrahim
Faridi Yusufu
Ibrahim
Режиссер Лиэнн Уэлэм
Сценарист Лиэнн Уэлэм, Sophie Harman
Композитор Tim Morrish
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 12 октября 2018
Премьера в мире 27 сентября 2017
Дата выхода
26 ноября 2018 Великобритания
Сборы в мире $441
Производство Queen Mary - University of London
Другие названия
Pili, 필리

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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