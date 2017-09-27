В ролях
Nkwabi Elias Ng'angasamala
Mahera
Sesilia Florian Kilimila
Cecilia
Mwanaidi Omari Sefi
Leila
Mwantumu Hussein Malongine
Sekejua
Latifa Samil
Pili's Daughter
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Лиэнн Уэлэм
Сценарист
Лиэнн Уэлэм, Sophie Harman
Композитор
Tim Morrish
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
12 октября 2018
Премьера в мире
27 сентября 2017
Дата выхода
|26 ноября 2018
|Великобритания
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Сборы в мире
$441
Производство
Queen Mary - University of London