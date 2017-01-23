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Менаше
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Menashe

Менаше, 2017

2017 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

История о добром но незадачливом продавце бакалейной лавки, который изо всех сил пытается свести концы с концами и быть хорошим отцом для сына Ривена. После смерти жены Лии традиция запрещает Менаше растить сына в одиночку. Ривена усыновляет его строгий дядя, и убитый горем Менаше остается один. Однако несмотря на то, что Менаше не может справиться ни с одной сложностью на своем пути, раввин разрешает ему провести особую неделю перед поминальной службой Лии с сыном, и дает шанс показать себя человеком веры и достойным отцом.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 января 2017
Возраст 12+
Режиссер
Джошуа З. Вайнштейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Менаше 2 постера
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саундтрек фильма Менаше
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