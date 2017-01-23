Менаше, 2017

История о добром но незадачливом продавце бакалейной лавки, который изо всех сил пытается свести концы с концами и быть хорошим отцом для сына Ривена. После смерти жены Лии традиция запрещает Менаше растить сына в одиночку. Ривена усыновляет его строгий дядя, и убитый горем Менаше остается один. Однако несмотря на то, что Менаше не может справиться ни с одной сложностью на своем пути, раввин разрешает ему провести особую неделю перед поминальной службой Лии с сыном, и дает шанс показать себя человеком веры и достойным отцом.