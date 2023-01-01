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Женщины ХХ века Женщины ХХ века
Киноафиша Фильмы Женщины ХХ века Награды и номинации фильма Женщины ХХ века
20th Century Women Женщины ХХ века 2016 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Женщины ХХ века

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, Россия, драма
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Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
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2022, США, ужасы
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