Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Женщины ХХ века Цитаты из фильма Женщины ХХ века

Цитаты из фильма Женщины ХХ века

Dorothea Задумываясь, счастлив ли ты, можно здорово впасть в депрессию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Что это?
Abbie Это The Raincoats.
Dorothea Разве вещи не могут быть просто красивыми?
Jamie Красивая музыка служит прикрытием для того, как несправедливо и коррумпировано общество.
Dorothea А, то есть... они не очень хороши и сами это понимают, да?
Abbie Да, это как будто у них есть чувство, а мастерства нет, и им оно не нужно, потому что интересно, что происходит, когда твоя страсть сильнее инструментов, которыми ты владеешь. Это создаёт сырую энергию. Разве это не здорово?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abbie Что бы ты ни думал о своей жизни, знай — она будет совсем другой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Мужчины всегда думают, что должны всё исправлять за женщин, но на самом деле они ничего не делают. Некоторые вещи просто не поддаются исправлению. Просто будь рядом — для вас всех это почему-то сложно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Разбитое сердце — отличный способ узнать мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Порой я жалею об этом.
Jamie Тогда зачем ты это делаешь?
Julie Потому что иногда я не жалею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea [Обрабатывает синяки на лице Джейми] Так о чём была драка?
Jamie Клиторальная стимуляция.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abbie Я дал ему пиво, а потом научил, как словами женщин соблазнять. Потом мы пили за рулём, но я это остановил, потом он поцеловал Триш, а потом мы шли домой.
Dorothea Ага.
Abbie Ты не злишься? Ты злишься.
Dorothea Ты видишь его в мире, как человека. А я — никогда.
Abbie [достаёт фото Джейми из стопки полароидов] Просто... вот так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Интересуюсь другими. И, думаю, умна. Все, чего я прошу — это узнать людей и чтобы они захотели узнать меня. Сомневаюсь, что выйду замуж снова и буду так близко с кем-то, но я остаюсь невидимой. Не притворяйся ни на секунду, глядя на меня, что я живу не так же ярко, как ты, и не страдаю от той категории, в которую ты меня загоняешь. Думаю, если убрать всё лишнее, я выгляжу привлекательнее моего бывшего мужа, но я сексуально и социально устарела, а он — нет. Сейчас у меня есть способность принимать людей такими, какие они есть, которой не было в 20. Я достигаю оргазма вдвое быстрее и знаю, как доставить удовольствие, но даже не смею показать мужчине, что он мне нравится. Если я это сделаю, он может отреагировать так, будто я его оскорбила. От меня ждут, что я выполню свои мелкие функции и исчезну. Больно быть живой и устаревшей: Стареющая женщина, Зои Мосс, 1970
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Я считаю, что сила — это самое важное качество. Это не уязвимость, не чувствительность. Даже не счастье, если честно. Речь о силе и твоей стойкости перед другими эмоциями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Разве для воспитания мужчины не нужен мужчина?
Dorothea Нет, я так не думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Мне кажется, история была сурова к мужчинам. Они не могут быть теми, кем были раньше, и не знают, что делать дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Я не хочу просто переспать с тобой. Я хочу тебя. Но это твоя версия меня. Это не я. Было бы гораздо проще, если бы ты просто хотел секса. Ты такой же, как все остальные. Просто кажешься современным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Carter Как вы знаете, растёт неуважение к правительству, школам, средствам массовой информации и другим институтам. Это не послание радости или утешения. Но это правда и предупреждение. Это кризис доверия. Мы видим этот кризис в растущих сомнениях в смысле собственной жизни и в утрате единства целей нашей нации. Слишком многие из нас теперь склонны поклоняться потаканию своим желаниям и потреблению. Но мы поняли, что обладание вещами и потребление не удовлетворяют нашу жажду смысла. Мы всегда верили, что являемся частью великого движения человечества в поисках свободы. Мы стоим на переломном этапе нашей истории. Путь, ведущий к раздробленности и эгоизму. По этому пути таится ошибочное понимание свободы. Это верный путь к провалу. Спасибо и спокойной ночи.
Гость на ужине у Доротеи Вау. Он в полной ж...пе.
Гость на ужине у Доротеи Без базара.
Гость на ужине у Доротеи Для него всё кончено.
Доротея Я думала, это было прекрасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Как это у девчонок?
Julie Что? Секс?
Jamie Оргазмы.
Julie Правда хочешь узнать, как это?
Jamie Да.
Julie У меня их нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Возраст — это буржуазная условность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie [говорит о сигаретах] Можно одну?
Dorothea Нет, они тебе очень вредны.
Julie Ты же куришь постоянно.
Dorothea Когда я начала, они не были вредными, они были просто стильными, такими немного дерзкими, так что... для меня это другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Я думал, что это просто начало новых отношений с ней, когда она действительно будет мне что-то рассказывать. Но, может, так больше и не было. Может, это и было всё.
Dorothea В марте 1999 года я начну уставать и путаться. Когда наконец схожу к врачу, он скажет, что рак в моих лёгких уже распространился на грудь и мозг. Я попытаюсь объяснить Джейми, что делать с моими акциями, но мои инструкции будут непонятны.
Julie Эбби отведёт меня в Planned Parenthood. Я начну принимать таблетки. Пойду в NYU и потеряю связь с Джейми и Доротеей, перестану общаться с мамой, влюблюсь в Николаса, мы переедем в Париж и решим не заводить детей.
Abbie Я останусь в Санта-Барбаре. Через два года выйду замуж за Дейва. Через месяц после свадьбы Карлотта умрёт. Неделей позже умрёт Макс. Я буду работать в гараже и выставляться в местных галереях. Несмотря на запреты врача, забеременею, и к тридцати у меня будет двое сыновей.
William Я проживу с Доротеей ещё год. Потом открою магазин керамики в Седоне, Аризона. Поженюсь с Лори, певицей и автором песен. Через год разведёмся. Потом встречу Сэнди, поженимся, и я продолжу заниматься керамикой.
Jamie Моя мама познакомится с Джимом в 1983 году, они будут вместе до её смерти. Каждый её день рождения он будет дарить ей полёт на биплане. Спустя годы после её ухода я наконец женюсь и у меня появится сын. Я попытаюсь объяснить ему, какой была бабушка — но это будет невозможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abbie Ты *ни в коем случае* не можешь позволить ей *спать* здесь, если она с тобой не *занимается сексом*. Это унижает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Любовь — это чувство, которое ты должен ощущать. Люди говорят, что влюбляются, но на самом деле они не влюбляются. Это фальшивая связь с кем-то, и брак никогда не должен происходить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Почему тебе нормально быть грустным и одному?
Dorothea Я, эм... я... ты... так со мной разговаривать нельзя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea У тебя есть птицы?
Abbie Они мальчик и девочка, и они верны друг другу на всю жизнь, так что если один умирает, другой умрёт примерно через неделю.
Dorothea Вау. А как насчёт Максимилиана и Карлотты? Знаешь, они заслуживают чего-то грандиозного, если собираются быть верными всю жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Мой сын родился в 1964 году. Он вырос на бессмысленной войне, на протестах, на Никсоне, на крутых машинах и шикарных домах, на компьютерах, наркотиках, скуке. Я знаю его всё меньше с каждым днём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea 1979 год, мне пятьдесят пять, и вот во что верит мой сын. Эти люди с такой причёской и в такой одежде, делающие эти жесты, издающие эти звуки. 1979 год, мне 55, а в 1999 я умру от рака из-за курения. Они не знают, что это конец панка. Они не знают, что идёт Рейган. Невозможно представить, что дети перестанут мечтать о ядерной войне и будут видеть кошмары из-за погоды. Невозможно представить СПИД, что будет с трюками на скейтборде, с Интернетом. Прежде чем я умру, я подготовлюсь к Y2K. Я положил консервы и воду в гараж. Я положил золото на 16 000 долларов в банковскую ячейку в банке Монтисито. Я умер до Нового года. Над моей головой плавали шары в форме дельфинов. Из большой магнитолы звучал Луи Армстронг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Он мог писать левой рукой и почесывать мне спину правой.
William И всё?
Dorothea Мне это нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Я думаю, мы слишком близки... чтобы переспать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Мама, я же не «все мужчины». Поняла? Я просто я.
Dorothea Ну, и да, и нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Моя мама родилась в 1924 году. Когда ей было столько же лет, сколько и мне, люди ездили на унылых машинах в унылые дома с древними телефонами, без денег, еды и телевизоров... но люди были настоящими. Когда ей исполнилось шестнадцать, началась война, и ей пришлось бросить школу. Её мечтой было стать пилотом в ВВС. Она действительно училась в летной школе. Но война закончилась, прежде чем она успела закончить. Она стала первой женщиной, работавшей в чертёжном бюро компании Continental Can. Потом она встретила моего отца... и я появился на свет. Потом они развелись. Но люди её времени никогда не признают, что что-то пошло не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abbie У меня была новая идея для фотографий — я собиралась сфотографировать всё, что у меня есть, чтобы сделать автопортрет через мои вещи. Можно показать? Значит... лифчик, противозачаточные, эээ, «Фотография» Сьюзен Сонтаг, ботинки, нижнее бельё, фотография фотографии моей мамы. Я собираюсь сделать много таких.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Мама, я сейчас со всем разбираюсь. *Ты* же — ни с чем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Я его всё меньше и меньше понимаю с каждым днём. Он сказал, что это всего лишь игра. Ты дышишь тяжело, и ещё один ребёнок. Он сказал, что ты должен прийти в себя через пару секунд. Но Джейми понадобилось почти полчаса, чтобы очнуться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Его увлекает изготовление мисок. Он не пахнет маслом и грязью. Его руки не похожи на руки тупых механиков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Уильям и Эбби приходят внести залог за Дороти]
Dorothea Эти люди не понимают юмора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Но люди из её времени никогда не признают, что что-то пошло не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William И кто знает, что значит для новорожденного видеть деревянные стены и ковровый пол, ощущать настоящие человеческие запахи и чувствовать шерсть, хлопок и фланелевые одежды вместо крахмаленых, белых, без запаха, точка, точка, точка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie [маме] Знаешь, когда приезжают пожарные... обычно их не приглашают на ужин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Джули — довольно сложная женщина. С ней непросто, но меня это, в общем-то, впечатляет.
Jamie Да ну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea Это был Ford Galaxy моего мужа. Мы везли Джейми домой из больницы на этой машине.
Jamie Моей маме было сорок, когда она меня родила. Все говорили, что она слишком стара, чтобы быть матерью.
Dorothea Я просовывала руку в маленькое окошко, он сжимал мой палец, а я говорила ему, что жизнь очень большая... и неизвестная.
Jamie И она рассказывала мне, что есть животные, небо и города...
Dorothea ...музыка, фильмы. Он влюбится, у него будут дети, страсти, смысл, мама и папа.
Jamie Когда они развелись, мой отец переехал на восток и оставил нам машину. Он звонит на дни рождения и Рождество. В последний раз я чувствовала близость с ним в свой день рождения в 1974 году. Он подарил мне зеркальные очки. Я увидела, как президент падает с лестницы, и меня стошнило на ковёр.
Dorothea С тех пор — только мы вдвоём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Роды дома на самом деле тормозят развитие личности ребёнка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothea На самом деле, дом построили в 1905 году, и одна семья владела им вечно, но во время войны они потеряли все деньги, потом случился пожар и... Тебе стоило это видеть. В общем, там был полный бардак. Дом просто разваливался. Потом в 60-х его унаследовал какой-то богема, потом туда заселилась куча свободных душ, и в итоге дом отобрал банк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trish Иди сюда, непостижимый мальчик.
[Триш тянет Джейми к себе, и они целуются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше