DorotheaРазве вещи не могут быть просто красивыми?
JamieКрасивая музыка служит прикрытием для того, как несправедливо и коррумпировано общество.
DorotheaА, то есть... они не очень хороши и сами это понимают, да?
AbbieДа, это как будто у них есть чувство, а мастерства нет, и им оно не нужно, потому что интересно, что происходит, когда твоя страсть сильнее инструментов, которыми ты владеешь. Это создаёт сырую энергию. Разве это не здорово?
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AbbieЧто бы ты ни думал о своей жизни, знай — она будет совсем другой.
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DorotheaМужчины всегда думают, что должны всё исправлять за женщин, но на самом деле они ничего не делают. Некоторые вещи просто не поддаются исправлению. Просто будь рядом — для вас всех это почему-то сложно.
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DorotheaРазбитое сердце — отличный способ узнать мир.
DorotheaТы видишь его в мире, как человека. А я — никогда.
Abbie[достаёт фото Джейми из стопки полароидов]Просто... вот так.
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JamieИнтересуюсь другими. И, думаю, умна. Все, чего я прошу — это узнать людей и чтобы они захотели узнать меня. Сомневаюсь, что выйду замуж снова и буду так близко с кем-то, но я остаюсь невидимой. Не притворяйся ни на секунду, глядя на меня, что я живу не так же ярко, как ты, и не страдаю от той категории, в которую ты меня загоняешь. Думаю, если убрать всё лишнее, я выгляжу привлекательнее моего бывшего мужа, но я сексуально и социально устарела, а он — нет. Сейчас у меня есть способность принимать людей такими, какие они есть, которой не было в 20. Я достигаю оргазма вдвое быстрее и знаю, как доставить удовольствие, но даже не смею показать мужчине, что он мне нравится. Если я это сделаю, он может отреагировать так, будто я его оскорбила. От меня ждут, что я выполню свои мелкие функции и исчезну. Больно быть живой и устаревшей: Стареющая женщина, Зои Мосс, 1970
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JulieЯ считаю, что сила — это самое важное качество. Это не уязвимость, не чувствительность. Даже не счастье, если честно. Речь о силе и твоей стойкости перед другими эмоциями.
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JulieРазве для воспитания мужчины не нужен мужчина?
DorotheaМне кажется, история была сурова к мужчинам. Они не могут быть теми, кем были раньше, и не знают, что делать дальше.
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JulieЯ не хочу просто переспать с тобой. Я хочу тебя. Но это твоя версия меня. Это не я. Было бы гораздо проще, если бы ты просто хотел секса. Ты такой же, как все остальные. Просто кажешься современным.
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President CarterКак вы знаете, растёт неуважение к правительству, школам, средствам массовой информации и другим институтам. Это не послание радости или утешения. Но это правда и предупреждение. Это кризис доверия. Мы видим этот кризис в растущих сомнениях в смысле собственной жизни и в утрате единства целей нашей нации. Слишком многие из нас теперь склонны поклоняться потаканию своим желаниям и потреблению. Но мы поняли, что обладание вещами и потребление не удовлетворяют нашу жажду смысла. Мы всегда верили, что являемся частью великого движения человечества в поисках свободы. Мы стоим на переломном этапе нашей истории. Путь, ведущий к раздробленности и эгоизму. По этому пути таится ошибочное понимание свободы. Это верный путь к провалу. Спасибо и спокойной ночи.
DorotheaКогда я начала, они не были вредными, они были просто стильными, такими немного дерзкими, так что... для меня это другое.
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JamieЯ думал, что это просто начало новых отношений с ней, когда она действительно будет мне что-то рассказывать. Но, может, так больше и не было. Может, это и было всё.
DorotheaВ марте 1999 года я начну уставать и путаться. Когда наконец схожу к врачу, он скажет, что рак в моих лёгких уже распространился на грудь и мозг. Я попытаюсь объяснить Джейми, что делать с моими акциями, но мои инструкции будут непонятны.
JulieЭбби отведёт меня в Planned Parenthood. Я начну принимать таблетки. Пойду в NYU и потеряю связь с Джейми и Доротеей, перестану общаться с мамой, влюблюсь в Николаса, мы переедем в Париж и решим не заводить детей.
AbbieЯ останусь в Санта-Барбаре. Через два года выйду замуж за Дейва. Через месяц после свадьбы Карлотта умрёт. Неделей позже умрёт Макс. Я буду работать в гараже и выставляться в местных галереях. Несмотря на запреты врача, забеременею, и к тридцати у меня будет двое сыновей.
WilliamЯ проживу с Доротеей ещё год. Потом открою магазин керамики в Седоне, Аризона. Поженюсь с Лори, певицей и автором песен. Через год разведёмся. Потом встречу Сэнди, поженимся, и я продолжу заниматься керамикой.
JamieМоя мама познакомится с Джимом в 1983 году, они будут вместе до её смерти. Каждый её день рождения он будет дарить ей полёт на биплане. Спустя годы после её ухода я наконец женюсь и у меня появится сын. Я попытаюсь объяснить ему, какой была бабушка — но это будет невозможно.
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AbbieТы *ни в коем случае* не можешь позволить ей *спать* здесь, если она с тобой не *занимается сексом*. Это унижает.
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JulieЛюбовь — это чувство, которое ты должен ощущать. Люди говорят, что влюбляются, но на самом деле они не влюбляются. Это фальшивая связь с кем-то, и брак никогда не должен происходить.
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JamieПочему тебе нормально быть грустным и одному?
DorotheaЯ, эм... я... ты... так со мной разговаривать нельзя.
AbbieОни мальчик и девочка, и они верны друг другу на всю жизнь, так что если один умирает, другой умрёт примерно через неделю.
DorotheaВау. А как насчёт Максимилиана и Карлотты? Знаешь, они заслуживают чего-то грандиозного, если собираются быть верными всю жизнь.
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DorotheaМой сын родился в 1964 году. Он вырос на бессмысленной войне, на протестах, на Никсоне, на крутых машинах и шикарных домах, на компьютерах, наркотиках, скуке. Я знаю его всё меньше с каждым днём.
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Dorothea1979 год, мне пятьдесят пять, и вот во что верит мой сын. Эти люди с такой причёской и в такой одежде, делающие эти жесты, издающие эти звуки. 1979 год, мне 55, а в 1999 я умру от рака из-за курения. Они не знают, что это конец панка. Они не знают, что идёт Рейган. Невозможно представить, что дети перестанут мечтать о ядерной войне и будут видеть кошмары из-за погоды. Невозможно представить СПИД, что будет с трюками на скейтборде, с Интернетом. Прежде чем я умру, я подготовлюсь к Y2K. Я положил консервы и воду в гараж. Я положил золото на 16 000 долларов в банковскую ячейку в банке Монтисито. Я умер до Нового года. Над моей головой плавали шары в форме дельфинов. Из большой магнитолы звучал Луи Армстронг.
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DorotheaОн мог писать левой рукой и почесывать мне спину правой.
JamieМоя мама родилась в 1924 году. Когда ей было столько же лет, сколько и мне, люди ездили на унылых машинах в унылые дома с древними телефонами, без денег, еды и телевизоров... но люди были настоящими. Когда ей исполнилось шестнадцать, началась война, и ей пришлось бросить школу. Её мечтой было стать пилотом в ВВС. Она действительно училась в летной школе. Но война закончилась, прежде чем она успела закончить. Она стала первой женщиной, работавшей в чертёжном бюро компании Continental Can. Потом она встретила моего отца... и я появился на свет. Потом они развелись. Но люди её времени никогда не признают, что что-то пошло не так.
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AbbieУ меня была новая идея для фотографий — я собиралась сфотографировать всё, что у меня есть, чтобы сделать автопортрет через мои вещи. Можно показать? Значит... лифчик, противозачаточные, эээ, «Фотография» Сьюзен Сонтаг, ботинки, нижнее бельё, фотография фотографии моей мамы. Я собираюсь сделать много таких.
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JamieМама, я сейчас со всем разбираюсь. *Ты* же — ни с чем.
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DorotheaЯ его всё меньше и меньше понимаю с каждым днём. Он сказал, что это всего лишь игра. Ты дышишь тяжело, и ещё один ребёнок. Он сказал, что ты должен прийти в себя через пару секунд. Но Джейми понадобилось почти полчаса, чтобы очнуться.
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DorotheaЕго увлекает изготовление мисок. Он не пахнет маслом и грязью. Его руки не похожи на руки тупых механиков.
JamieНо люди из её времени никогда не признают, что что-то пошло не так.
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WilliamИ кто знает, что значит для новорожденного видеть деревянные стены и ковровый пол, ощущать настоящие человеческие запахи и чувствовать шерсть, хлопок и фланелевые одежды вместо крахмаленых, белых, без запаха, точка, точка, точка.
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Jamie[маме]Знаешь, когда приезжают пожарные... обычно их не приглашают на ужин.
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DorotheaДжули — довольно сложная женщина. С ней непросто, но меня это, в общем-то, впечатляет.
DorotheaЭто был Ford Galaxy моего мужа. Мы везли Джейми домой из больницы на этой машине.
JamieМоей маме было сорок, когда она меня родила. Все говорили, что она слишком стара, чтобы быть матерью.
DorotheaЯ просовывала руку в маленькое окошко, он сжимал мой палец, а я говорила ему, что жизнь очень большая... и неизвестная.
JamieИ она рассказывала мне, что есть животные, небо и города...
Dorothea...музыка, фильмы. Он влюбится, у него будут дети, страсти, смысл, мама и папа.
JamieКогда они развелись, мой отец переехал на восток и оставил нам машину. Он звонит на дни рождения и Рождество. В последний раз я чувствовала близость с ним в свой день рождения в 1974 году. Он подарил мне зеркальные очки. Я увидела, как президент падает с лестницы, и меня стошнило на ковёр.
JulieРоды дома на самом деле тормозят развитие личности ребёнка.
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DorotheaНа самом деле, дом построили в 1905 году, и одна семья владела им вечно, но во время войны они потеряли все деньги, потом случился пожар и... Тебе стоило это видеть. В общем, там был полный бардак. Дом просто разваливался. Потом в 60-х его унаследовал какой-то богема, потом туда заселилась куча свободных душ, и в итоге дом отобрал банк.