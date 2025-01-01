President Carter Как вы знаете, растёт неуважение к правительству, школам, средствам массовой информации и другим институтам. Это не послание радости или утешения. Но это правда и предупреждение. Это кризис доверия. Мы видим этот кризис в растущих сомнениях в смысле собственной жизни и в утрате единства целей нашей нации. Слишком многие из нас теперь склонны поклоняться потаканию своим желаниям и потреблению. Но мы поняли, что обладание вещами и потребление не удовлетворяют нашу жажду смысла. Мы всегда верили, что являемся частью великого движения человечества в поисках свободы. Мы стоим на переломном этапе нашей истории. Путь, ведущий к раздробленности и эгоизму. По этому пути таится ошибочное понимание свободы. Это верный путь к провалу. Спасибо и спокойной ночи.

Гость на ужине у Доротеи Вау. Он в полной ж...пе.

Гость на ужине у Доротеи Без базара.

Гость на ужине у Доротеи Для него всё кончено.