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Виталий Манский

Виталий Манский
Виталий Манский
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Дата рождения
2 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Виталия Манского

Родился 2 декабря 1963 года. Львов, Украина.

Фильмография Виталия Манского
Горбачев. Рай
Горбачев. Рай
документальный 2020, Латвия / Чехия
7.0
Родные
Родные
документальный 2016, Латвия / Германия / Эстония / Украина
7.0
В лучах солнца
В лучах солнца
документальный 2016, Россия / Чехия / Германия / КНДР
8.0
Труба
Труба
документальный 2013, Россия / Чехия / Германия
7.0
Родина или смерть
Родина или смерть
документальный 2011, Россия
6.0
Девственность
Девственность
документальный, драма 2008, Россия
6.0
Рассвет / Закат
документальный 2008, Россия
0.0
Жар нежных. Дикий пляж
документальный 2005, Германия / Россия
0.0
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7 февраля 2017 16:31
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