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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Ли Джин-ми
Lee Zin-Mi
Киноафиша
Персоны
Ли Джин-ми
Ли Джин-ми
Lee Zin-Mi
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7.9
В лучах солнца
(2016)
Фильмография Ли Джин-ми
7.9
В лучах солнца
V luchakh solntsa
документальный
2016, Россия / Чехия / Германия / КНДР
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