Жар нежных. Дикий пляж, 2005

МКФ в Амстердаме 2006 (специальный приз жюри), премия "Белый Слон" 2006 (за лучший документальный фильм), премия "Триумф" 2006, 2 премии "Лавр" 2005 - лучший оператор и лучший неигровой арт-фильм.
В одном из сюжетов действует пляжный фотограф и его верблюд, во втором – глава местной мафии, в третьем – несостоявшаяся актриса, в четвертом – пара отвязных приятелей, один из которых метит в депутаты, в пятом – полулилипут, которому его приятели хохмы ради устраивают липовую свадьбу со здоровенной «кустодиевской» девахой, в шестом – навестивший Кубань президент России.