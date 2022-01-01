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Жар нежных. Дикий пляж
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Жар нежных. Дикий пляж, 2005

2005 / Германия / Россия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть О фильме
МКФ в Амстердаме 2006 (специальный приз жюри), премия "Белый Слон" 2006 (за лучший документальный фильм), премия "Триумф" 2006, 2 премии "Лавр" 2005 - лучший оператор и лучший неигровой арт-фильм.
В одном из сюжетов действует пляжный фотограф и его верблюд, во втором – глава местной мафии, в третьем – несостоявшаяся актриса, в четвертом – пара отвязных приятелей, один из которых метит в депутаты, в пятом – полулилипут, которому его приятели хохмы ради устраивают липовую свадьбу со здоровенной «кустодиевской» девахой, в шестом – навестивший Кубань президент России.
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2005
Режиссер
Сюзанна Баранджиева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жар нежных. Дикий пляж 1 постер
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