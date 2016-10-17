Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «В лучах солнца»: Рецензия Киноафиши

«В лучах солнца»: Рецензия Киноафиши

17 октября 2016 00:00
«В лучах солнца»: Рецензия Киноафиши
В лучах диктатуры

В прокат выходит, пожалуй, один из самых важных документальных фильмов этого года – «В лучах солнца» Виталия Манского. Тот факт, что его покажут в России, не может не радовать, ведь долгое время его прокатная судьба на Родине постановщика оставалась под вопросом из-за жалоб северокорейской стороны. Однако картину уже успели посмотреть зрители десятков фестивалей по всему миру, и залы во время показов были заполнены под завязку. Чем же был вызван такой ажиотаж, читайте в рецензии.

Началось всё со страстной увлечённости Виталия Манского страной, доступ в которую закрыт для простого человека. Северная Корея – это государство с тоталитарным режимом, коммунизмом, отсутствием интернета и множеством загадок. Но режиссёру повезло получить разрешение на съёмки фильма о жизни в этой аномальной среде, правда, по сценарию северокорейской стороны, которая жёстко отслеживала каждое движение постановщика и специально приставила к нему людей, контролирующих съёмочный процесс. Однако Манскому удалось перехитрить целую нацию, снимая всё то, что осталось за кадром, и периодически включая камеру за занавеской своего номера, чтобы сквозь дырочку запечатлеть то, что на самом деле происходит на улицах.

Кадр из фильма «В лучах солнца»
Кадр из фильма «В лучах солнца»

В итоге на свет появился не совсем фильм, а, скорее, фильм о фильме, который без закадровых слов, интервью и прочих комментариев показывает, как легко можно создать видимость счастливой жизни в стране, которую на деле эта жизнь вовсе покинула. Главной героиней картины стала девочка по имени Зин Ми, выбранная режиссёром из пяти других предложенных ему кандидатур. В основном сюжет вертится вокруг факта вступления девочки в Союз детей, о чём упоминается практически в каждой сцене и с чем её отца и мать поздравляют на фейковых работах (в фильме отец работает инженером, а мать на фабрике по производству соевого молока, на деле же Зин Ми живёт в семье журналиста и сотрудницы столовой). Однако от картины отслаивается ещё одна действительность, которая превращается в самостоятельный сюжет, не зависящий ни от кого и демонстрирующий шокирующие детали о жизни в самом закрытом государстве мира.

Кадр из фильма «В лучах солнца»
Кадр из фильма «В лучах солнца»

Как известно, жизнь в Пхеньяне – это предел мечтаний любого корейца из провинции, в той же степени, в которой для посмотревшего фильм иностранца она будет напоминать дорогу в пластиковый ад. Абсолютно всё выглядит как продуманная декорация, которую населяют пластилиновые люди, лишённые всяких эмоций и жизни в глазах. Эта искусственность достигает и так называемого дома, где живёт семья Зин Ми, на деле созданного специально для съёмок, как узнаётся впоследствии. Свет в окнах тоже не что иное, как фальшивка, созданная для видимости населённости. Как заметил режиссёр, дети никогда не выходили из школы, а большинство работников живут в бараках прямо на фабриках, где они работают. Ну а Зин Ми живёт с родителями, бабушкой и дедушкой в маленькой однокомнатной квартирке.

Кадр из фильма «В лучах солнца»
Кадр из фильма «В лучах солнца»

Развернувшаяся на экране реальность кажется противоестественной и невозможной, но она действительно существует в этом самом мире. И самое печальное, что практически не существует шанса её изменить, так как из фильма понятно, что граждане просто не знают, что может быть как-то иначе и что можно что-то изменить. Из этих людей будто насильно выжали всё человеческое, оставив лишь оболочку, которая существует в этой болезненной действительности. И только в Зин Ми по-прежнему ещё теплится жизнь, и ей даже не пришлось играть, чтобы показать это. Мы видим её эмоции во время танцевальных репетиций, в слезах последней сцены, и даже на фоне других детей она явно выделяется своей живостью. К сожалению, её нынешняя судьба покрыта тайной, за что на Манского продолжают сыпаться упрёки.

Кадр из фильма «В лучах солнца»
Кадр из фильма «В лучах солнца»

Однако нельзя отменять всю важность выполненной им цели – демонстрации того, что ни в коем случае нельзя принимать. Может показаться, что фильм является попыткой сравнения двух реальностей: северокорейской и советской. Конечно, сходства трудно не заметить, однако это однозначно кино о Корее, а вот то, что последовало за ним – это уже о России, которая такое положение дел открыто поддерживает.

В общем, если вы хотите увидеть реальную антиутопию с вождём, товарищами и кимчи, а не с Дженнифер Лоуренс, рассекающей по лесу с луком, то перед вами та самая суровая реальность, которой по каким-то исключительным и феноменальным причинам нашлось место в этом мире.

Кадр из фильма «В лучах солнца»
Кадр из фильма «В лучах солнца»

Трошина Олеся

В российском прокате с 27 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «В лучах солнца»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали