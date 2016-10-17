«В лучах солнца»: Рецензия Киноафиши

В лучах диктатуры

В прокат выходит, пожалуй, один из самых важных документальных фильмов этого года – «В лучах солнца» Виталия Манского. Тот факт, что его покажут в России, не может не радовать, ведь долгое время его прокатная судьба на Родине постановщика оставалась под вопросом из-за жалоб северокорейской стороны. Однако картину уже успели посмотреть зрители десятков фестивалей по всему миру, и залы во время показов были заполнены под завязку. Чем же был вызван такой ажиотаж, читайте в рецензии.

Началось всё со страстной увлечённости Виталия Манского страной, доступ в которую закрыт для простого человека. Северная Корея – это государство с тоталитарным режимом, коммунизмом, отсутствием интернета и множеством загадок. Но режиссёру повезло получить разрешение на съёмки фильма о жизни в этой аномальной среде, правда, по сценарию северокорейской стороны, которая жёстко отслеживала каждое движение постановщика и специально приставила к нему людей, контролирующих съёмочный процесс. Однако Манскому удалось перехитрить целую нацию, снимая всё то, что осталось за кадром, и периодически включая камеру за занавеской своего номера, чтобы сквозь дырочку запечатлеть то, что на самом деле происходит на улицах.

Кадр из фильма «В лучах солнца»

В итоге на свет появился не совсем фильм, а, скорее, фильм о фильме, который без закадровых слов, интервью и прочих комментариев показывает, как легко можно создать видимость счастливой жизни в стране, которую на деле эта жизнь вовсе покинула. Главной героиней картины стала девочка по имени Зин Ми, выбранная режиссёром из пяти других предложенных ему кандидатур. В основном сюжет вертится вокруг факта вступления девочки в Союз детей, о чём упоминается практически в каждой сцене и с чем её отца и мать поздравляют на фейковых работах (в фильме отец работает инженером, а мать на фабрике по производству соевого молока, на деле же Зин Ми живёт в семье журналиста и сотрудницы столовой). Однако от картины отслаивается ещё одна действительность, которая превращается в самостоятельный сюжет, не зависящий ни от кого и демонстрирующий шокирующие детали о жизни в самом закрытом государстве мира.

Кадр из фильма «В лучах солнца»

Как известно, жизнь в Пхеньяне – это предел мечтаний любого корейца из провинции, в той же степени, в которой для посмотревшего фильм иностранца она будет напоминать дорогу в пластиковый ад. Абсолютно всё выглядит как продуманная декорация, которую населяют пластилиновые люди, лишённые всяких эмоций и жизни в глазах. Эта искусственность достигает и так называемого дома, где живёт семья Зин Ми, на деле созданного специально для съёмок, как узнаётся впоследствии. Свет в окнах тоже не что иное, как фальшивка, созданная для видимости населённости. Как заметил режиссёр, дети никогда не выходили из школы, а большинство работников живут в бараках прямо на фабриках, где они работают. Ну а Зин Ми живёт с родителями, бабушкой и дедушкой в маленькой однокомнатной квартирке.

Кадр из фильма «В лучах солнца»

Развернувшаяся на экране реальность кажется противоестественной и невозможной, но она действительно существует в этом самом мире. И самое печальное, что практически не существует шанса её изменить, так как из фильма понятно, что граждане просто не знают, что может быть как-то иначе и что можно что-то изменить. Из этих людей будто насильно выжали всё человеческое, оставив лишь оболочку, которая существует в этой болезненной действительности. И только в Зин Ми по-прежнему ещё теплится жизнь, и ей даже не пришлось играть, чтобы показать это. Мы видим её эмоции во время танцевальных репетиций, в слезах последней сцены, и даже на фоне других детей она явно выделяется своей живостью. К сожалению, её нынешняя судьба покрыта тайной, за что на Манского продолжают сыпаться упрёки.

Кадр из фильма «В лучах солнца»

Однако нельзя отменять всю важность выполненной им цели – демонстрации того, что ни в коем случае нельзя принимать. Может показаться, что фильм является попыткой сравнения двух реальностей: северокорейской и советской. Конечно, сходства трудно не заметить, однако это однозначно кино о Корее, а вот то, что последовало за ним – это уже о России, которая такое положение дел открыто поддерживает.

В общем, если вы хотите увидеть реальную антиутопию с вождём, товарищами и кимчи, а не с Дженнифер Лоуренс, рассекающей по лесу с луком, то перед вами та самая суровая реальность, которой по каким-то исключительным и феноменальным причинам нашлось место в этом мире.

Кадр из фильма «В лучах солнца»

Трошина Олеся

В российском прокате с 27 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «В лучах солнца»