Родные, 2016

Жанр: документальный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме «Родные» - новый документальный проект режиссера Виталия Манского, получившего международное признание за ленту «В лучах солнца». В центре сюжета фильма окажутся родственники Виталия Манского, которые живут в разных уголках Украины. Режиссер пытается разобраться в конфликте двух некогда дружественных народов – украинцев и русских. Почему члены одной семьи оказываются по разные стороны баррикад? Развернуть - Фильм рассказывает реальную историю жизни самого режиссёра. - 14 сентября 2016 года фильм был показан на международном кинофестивале в Торонто, где он соревновался за приз зрительских симпатий («People's Choice Documentary Award») Развернуть Фильм посвящен тому, что переживает сегодня Украина — страна, которая не сходит со страниц газет и остается все последние годы на устах. Развернуть 7.1 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 52 минуты Год выпуска 2016 Премьера в России 12 октября 2017 Премьера в мире 5 июля 2016 Возраст 12+ Прокатчик Кино без границ Режиссер Виталий Манский В ролях Виталий Манский Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат