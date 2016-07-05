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Родные, 2016

2016 / Латвия / Германия / Эстония / Украина
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Документальный фильм о современных взаимоотношениях русских и украинцев
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Родные» - новый документальный проект режиссера Виталия Манского, получившего международное признание за ленту «В лучах солнца».

В центре сюжета фильма окажутся родственники Виталия Манского, которые живут в разных уголках Украины. Режиссер пытается разобраться в конфликте двух некогда дружественных народов – украинцев и русских. Почему члены одной семьи оказываются по разные стороны баррикад?

- Фильм рассказывает реальную историю жизни самого режиссёра.

- 14 сентября 2016 года фильм был показан на международном кинофестивале в Торонто, где он соревновался за приз зрительских симпатий («People's Choice Documentary Award»)

Фильм посвящен тому, что переживает сегодня Украина — страна, которая не сходит со страниц газет и остается все последние годы на устах.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера в мире 5 июля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Виталий Манский
Виталий Манский
В ролях
Виталий Манский
Виталий Манский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родные 2 постера
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Фильм Виталия Манского о событиях в Украине «Родные» спешно выходит на российские экраны. Решив проблему с получением прокатного удостоверения, картина, наконец, получила возможность предстать во всем своем тихом гуманизме. Манский вместе с оператором «В лучах солнца» Александрой Ивановой отправился на родину - проведать своих многочисленных родственников, осевших по разные стороны политических взглядов. Целый год, с мая 2014 по май 2015, они гостят во Львове, Одессе,…
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7 февраля 2017 16:31
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