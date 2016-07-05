Родные, 2016

«Родные» - новый документальный проект режиссера Виталия Манского, получившего международное признание за ленту «В лучах солнца».
В центре сюжета фильма окажутся родственники Виталия Манского, которые живут в разных уголках Украины. Режиссер пытается разобраться в конфликте двух некогда дружественных народов – украинцев и русских. Почему члены одной семьи оказываются по разные стороны баррикад?
- Фильм рассказывает реальную историю жизни самого режиссёра.
- 14 сентября 2016 года фильм был показан на международном кинофестивале в Торонто, где он соревновался за приз зрительских симпатий («People's Choice Documentary Award»)
Фильм посвящен тому, что переживает сегодня Украина — страна, которая не сходит со страниц газет и остается все последние годы на устах.