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Киноафиша Фильмы Рассвет / Закат

Рассвет / Закат, 2008

2008 / Россия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
«Рассвет / Закат» - это условные двадцать четыре часа, проведенные в резиденции Далай Ламы в Индии - от начала его рабочего дня, в три часа ночи, до заката, когда Далай Лама ложится спать. Именно здесь, в личных покоях Далай Ламы авторы провели абсолютно неформальную беседу о сути мироздания и месте человека и религии в современном обществе. Именно эта беседа стала камертоном к заключительной части фильма, когда авторы возвращаются из Индии через Китай в Россию. Удивительным образом тема разговора о перенаселении мира, расслоении общества, способах избежать мировых конфликтов и войн, получает яркое и убедительное визуальное подтверждение.
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Виталий Манский
Виталий Манский
Все актеры и съемочная группа
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