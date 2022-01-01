Рассвет / Закат, 2008

«Рассвет / Закат» - это условные двадцать четыре часа, проведенные в резиденции Далай Ламы в Индии - от начала его рабочего дня, в три часа ночи, до заката, когда Далай Лама ложится спать. Именно здесь, в личных покоях Далай Ламы авторы провели абсолютно неформальную беседу о сути мироздания и месте человека и религии в современном обществе. Именно эта беседа стала камертоном к заключительной части фильма, когда авторы возвращаются из Индии через Китай в Россию. Удивительным образом тема разговора о перенаселении мира, расслоении общества, способах избежать мировых конфликтов и войн, получает яркое и убедительное визуальное подтверждение.

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