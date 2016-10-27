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В лучах солнца. Трейлер
В лучах солнца. Трейлер
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Дата публикации: 29 ноября 2016
В лучах солнца
– Документальный фильм о жизни восьмилетней школьницы Зин Ми в Пхеньяне, столице КНДР, снятый российским режиссером по сценарию, написанному северокорейскими товарищами.
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nl_2010_
27 октября 2016, 02:37
Это фильм не только о настоящем Северной Корее, но и фильм о недалеком будущем Российской Федерации. Неслучайно всего 20 кинотеатров по всей стране решились показать этот фильм.
27 октября 2016, 02:37
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Олег
28 октября 2016, 17:19
Северная Корея является самой свободной и демократической страной мира, а северокорейский народ - самым свободным, самодостаточным и счастливым в мире. Подавляющая часть человечества мечтает о такой жизни и наёмникам англосаксонского фашизма, снявшим эту подлую провокацию, не удастся никого убедить в обратном. Мелкая подлянка мелких цэрэушников.
28 октября 2016, 17:19
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tat.zhigalova
31 октября 2016, 16:41
И тут без троллей не обходится!
31 октября 2016, 16:41
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Леха
31 октября 2016, 18:05
Да самое страшное, что это не тролль. Он этот бред искренне пишет и верит в него.
31 октября 2016, 18:05
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pavloim
3 ноября 2016, 20:50
северная корейка. Спасибо за фильм. Обязательно покажу сыну.
А некоторому персоналию туда на пмж надо, в инете свои галлюцинации писать уже не сможет.
3 ноября 2016, 20:50
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Илья Морев
6 ноября 2016, 04:01
Оценка
Просто гениальный фильм!!!! Рекомендую всем!
6 ноября 2016, 04:01
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Олег Космонавтов
9 ноября 2016, 18:48
Оценка
Фильм блеск.
9 ноября 2016, 18:48
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В лучах солнца
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А некоторому персоналию туда на пмж надо, в инете свои галлюцинации писать уже не сможет.
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