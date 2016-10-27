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В лучах солнца В лучах солнца
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В лучах солнца 2016 / Россия / Чехия / Германия / КНДР
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «В лучах солнца»

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Наша рецензия

В прокат выходит, пожалуй, один из самых важных документальных фильмов этого года – «В лучах солнца» Виталия Манского. Тот факт, что его покажут в России, не может не радовать, ведь долгое время его прокатная судьба на Родине постановщика оставалась под вопросом из-за жалоб северокорейской стороны. Однако картину уже успели посмотреть зрители десятков фестивалей по всему миру, и залы во время показов были заполнены под завязку. Чем же был вызван такой ажиотаж, читайте в…

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nl_2010_ 27 октября 2016, 02:37
Это фильм не только о настоящем Северной Корее, но и фильм о недалеком будущем Российской Федерации. Неслучайно всего 20 кинотеатров по всей стране решились показать этот фильм.
27 октября 2016, 02:37 Ответить
Олег 28 октября 2016, 17:19
Северная Корея является самой свободной и демократической страной мира, а северокорейский народ - самым свободным, самодостаточным и счастливым в мире. Подавляющая часть человечества мечтает о такой жизни и наёмникам англосаксонского фашизма, снявшим эту подлую провокацию, не удастся никого убедить в обратном. Мелкая подлянка мелких цэрэушников.
28 октября 2016, 17:19 Ответить
tat.zhigalova 31 октября 2016, 16:41
И тут без троллей не обходится!
31 октября 2016, 16:41 Ответить
Леха 31 октября 2016, 18:05
Да самое страшное, что это не тролль. Он этот бред искренне пишет и верит в него.
31 октября 2016, 18:05 Ответить
pavloim 3 ноября 2016, 20:50
северная корейка. Спасибо за фильм. Обязательно покажу сыну.
А некоторому персоналию туда на пмж надо, в инете свои галлюцинации писать уже не сможет.
3 ноября 2016, 20:50 Ответить
Илья Морев 6 ноября 2016, 04:01
Оценка
Просто гениальный фильм!!!! Рекомендую всем!
6 ноября 2016, 04:01 Ответить
Олег Космонавтов 9 ноября 2016, 18:48
Оценка
Фильм блеск.
9 ноября 2016, 18:48 Ответить
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