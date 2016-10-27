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В прокат выходит, пожалуй, один из самых важных документальных фильмов этого года – «В лучах солнца» Виталия Манского. Тот факт, что его покажут в России, не может не радовать, ведь долгое время его прокатная судьба на Родине постановщика оставалась под вопросом из-за жалоб северокорейской стороны. Однако картину уже успели посмотреть зрители десятков фестивалей по всему миру, и залы во время показов были заполнены под завязку. Чем же был вызван такой ажиотаж, читайте в…