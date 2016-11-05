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Молот Молот
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Молот 2016 / Россия
8.1 Оцените
196 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Молот»

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Наша рецензия

Соперник попался сложный. Изворотливый, быстрый. Еще и упертый – такого измором не взять. А в последнем раунде он и вовсе попер вперед, как сумасшедший – откуда только силы взялись… Но, как говорится, «и не таких видали». Сложных боев Виктор Строев не боялся давно. Один из лучших в смешанных единоборствах, если не самый лучший в среднем весе – не зря же его прозвали «Русский Молот». А потому за пару секунд до гонга соперник все-таки рухнул…

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Murchelo Mastruʙiani 5 ноября 2016, 01:17
Оценка
Фильм смотрится на одном дыхании! Нам так понравилось, особенно сцены драк на ринге. Даже кулаки непроизвольно сжимались, когда Чадов дрался с соперниками. А как трогательно он заботился о своей любимой! Сказал "больше я тебя к нему не отпущу" и не отпустил. Настоящий мужчина!
5 ноября 2016, 01:17 Ответить
Олег Михайлин 9 ноября 2016, 00:33
Пошли с другом на «Молот», делюсь увиденным. Понравилось, особенно бои. Плохо, что их было не так много, как хотелось бы, но хоть те, что есть - приличные. Операторская работа супер. Слаженные движения, высокая техника боя, качество съемки вообще вне похвал. История отношений не занимает весь сюжет, все ровно, 50% ванильной истории, а 50% спортивной драмы. Боевиком фильм назвать можно с натяжкой, но элементы присутствуют. Злодей, натуральный питерский бандит, любитель легких денег. Погони на дорогих иномарках, да и завязка криминальная. Многожанрово и смело. Редко бывает, когда фильм удается по всем фронтам и основной актерский состав не филонит. «Молот» стоит посмотреть хотя бы только из-за Чадова и его кардинального преображения из парня-ромашки в брутального мужика, который смело бьет морды, не разбираясь кто перед ним, бывший одноклассник, положивший глаз на его женщину или американский боксер на ринге.
Короче говоря, кино нормальное. Нам понравилось и есть что обсудить.
9 ноября 2016, 00:33 Ответить
Роман Вирков 10 ноября 2016, 11:03
Оценка
По крайней мере «Молот» не хочется стереть из памяти после просмотра как большинство российских фильмов. Наши сняли на редкость удачную историю, в которой не хочется искать недостатков, придираться к актерской игре или неправдоподобности сюжета.
Трюки выполнены на высоком уровне и визуально смотрятся правдиво. Спецэффектов не так много, а те, которые есть выглядят современно и качественно. Например, ураган, накрывший город. Драки также профессионально сняты, операторы выбрали удачные ракурсы и показали выгодные планы.
Самая тяжелая роль досталась совсем не Чадову. Здесь я бы выделил Оксану Акиньшину. Ее игра наполнена эмоциональными переживаниями, чувство вины наложило свой отпечаток и девушке приходится терпеть рядом с собой психованного эгоиста. Сцена на яхте заслуживает похвалы. В «Молоте» она моя фаворитка, а вы смотрите и решайте сами.
10 ноября 2016, 11:03 Ответить
Анна Лисянская 11 ноября 2016, 11:05
Ходили с молодым человеком на фильм «Молот», уговорила пойти. Мнения немного разделились. Мне все очень понравилось. Гонки по Питеру смотрелись классно, а еще классные сцены драк на ринге. Вокруг такая атмосфера, чувства азарта накрывает и хочется сделать ставку. Я так переживала, когда Витя Строев пропускал удары в голову, а их было немало и это для него почти смертельно! Любовь между Чадовым и Акиньшиной нежно-страстная, они красиво смотрятся вместе. Акула еще интересный персонаж, такой необычный, типа современного Джокера, улыбочка жутковатая и дикий взгляд, до мурашек.
А вот парню моему фильм так себе, средне. Сказал, что история любви специально давила на жалость, но сцены драк тоже заценил и последнюю погоню, она очень крутая!
11 ноября 2016, 11:05 Ответить
Виктор Леонов 13 ноября 2016, 11:03
Оценка
Немного пофилософствую. Если откинуть всю ту мишуру, в которую обрамлен фильм, то в чистом остатке останутся две вещи: большая сила воли и жертвенность ради любви.
Два основных главных героя – Виктор и Вера. Первый живет ради спорта и достижений и готов жертвовать жизнью, вторая готова сломать себя ради любимого. Их судьбы невольно переплелись в запутанный клубок и распутать его может только решающий бой и победы за титул чемпиона. Тут возникает интересный вопрос. Любит ли свою вторую половину Молот настолько сильно, чтобы специально проиграть, ради ее безопасности? Что для него важнее: девушка или титул Чемпиона? А Вера? Чувство вины или искренняя любовь бросают ее в объятья Акулы?
С сюжетом разобрались, поговорим о технической части. Ну, тут без нареканий. Качество фильма лучше многих. Не знаю про бюджет, но видно и не профессионалу, что он не маленький и зарплаты пошли не на премии актерам, а на визуальную составляющую. Даже саундтреки проработанные и очень удачные.
Я для себя нашел ответы на главные вопросы, понял задумку фильма и насладился просмотром. Чего и Вам желаю.
13 ноября 2016, 11:03 Ответить
lenokkeg 15 ноября 2016, 22:46
Оценка
Недавно с подругой ходили смотреть фильм "Молот". Обожаю Чадова, а когда я увидела его в спортивной форме, то была в восхищении, накачен не хуже голливудских звезд, очень брутальный и играет хорошо. Акиньшина мне давно нравится, начиная еще с "Сестер". Что-то есть в ее взгляде. У нее немногословные роли, но ей это и не надо, она играет мимикой и глазами. За парой Чадова и Акиньшиной смотреть было захватывающе, между актерами проскакивал такой поток энергии и страсти, что может быть они снова будут вместе?
Сюжет не монотонный. Все время развивающийся, стремительный. И хоть понятно, что все предсказуемо и все будет хэппи-энд, но все равно смотреть интересно. Особенно понравились кадры в конце, когда разбушевался ураган и пришлось сквозь ливень и волны удирать от погони.
Думаю, любители русского кино не разочаруются в "Молоте". Наконец-то наша киноиндустрия начала немного работать и снимать не однодневные комедии, а хорошие, качественные фильмы.
15 ноября 2016, 22:46 Ответить
Карина Честная 16 ноября 2016, 22:55
Увлекательная динамичная спортивная история! Кино хорошо усвоится теми, кто любит заявленный жанр и хорошо в нем разбирается и теми, кто просто хочет посмотреть хороший фильм. Главный герой отчаянно борется за свое право снова встать в ряды лучших и разобраться с неприятелем. Алексей Чадов в роли Русского Молота бесподобен, после этого фильма я навсегда в него влюбилась.
16 ноября 2016, 22:55 Ответить
Мария Мироненко 1 января 2017, 23:21
Оценка
Какой-то бредовый фильм...
слишком много раз повторили фразу "я тебя убью", он его убьёт, тот того убьёт, или убью, вас обоих убью, а я потом тебя убью... жуть!
Сюжет какой-то затянутый, нужно было остановиться после победы героя Чадова на поединке, этого лохматого парнишку увезли тем более... последние 20 мин смотрели уже так, в телефонах сидя, ибо столько несоответствий, столько нелепых моментов... все эти драки, после которых нет синяков и лицо не опухает, этот шторм будто не в Питере вовсе... надеялась, что кого-то из них хотя бы прибьёт током на мосту, и вся эта вакханалия закончится... тоже не повезло :)
Финал кошмарный, некрасивый, и из красивой истории вышел недоделанный триллер с отвратительным финалом :(
Беда, на троечку...
А вот работе операторов твёрдая 5, однозначно!
У главной героини были красивые лодочки- главный плюс фильма :))
1 января 2017, 23:21 Ответить
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