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Соперник попался сложный. Изворотливый, быстрый. Еще и упертый – такого измором не взять. А в последнем раунде он и вовсе попер вперед, как сумасшедший – откуда только силы взялись… Но, как говорится, «и не таких видали». Сложных боев Виктор Строев не боялся давно. Один из лучших в смешанных единоборствах, если не самый лучший в среднем весе – не зря же его прозвали «Русский Молот». А потому за пару секунд до гонга соперник все-таки рухнул…