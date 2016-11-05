Соперник попался сложный. Изворотливый, быстрый. Еще и упертый – такого измором не взять. А в последнем раунде он и вовсе попер вперед, как сумасшедший – откуда только силы взялись… Но, как говорится, «и не таких видали». Сложных боев Виктор Строев не боялся давно. Один из лучших в смешанных единоборствах, если не самый лучший в среднем весе – не зря же его прозвали «Русский Молот». А потому за пару секунд до гонга соперник все-таки рухнул…
Короче говоря, кино нормальное. Нам понравилось и есть что обсудить.
Трюки выполнены на высоком уровне и визуально смотрятся правдиво. Спецэффектов не так много, а те, которые есть выглядят современно и качественно. Например, ураган, накрывший город. Драки также профессионально сняты, операторы выбрали удачные ракурсы и показали выгодные планы.
Самая тяжелая роль досталась совсем не Чадову. Здесь я бы выделил Оксану Акиньшину. Ее игра наполнена эмоциональными переживаниями, чувство вины наложило свой отпечаток и девушке приходится терпеть рядом с собой психованного эгоиста. Сцена на яхте заслуживает похвалы. В «Молоте» она моя фаворитка, а вы смотрите и решайте сами.
А вот парню моему фильм так себе, средне. Сказал, что история любви специально давила на жалость, но сцены драк тоже заценил и последнюю погоню, она очень крутая!
Два основных главных героя – Виктор и Вера. Первый живет ради спорта и достижений и готов жертвовать жизнью, вторая готова сломать себя ради любимого. Их судьбы невольно переплелись в запутанный клубок и распутать его может только решающий бой и победы за титул чемпиона. Тут возникает интересный вопрос. Любит ли свою вторую половину Молот настолько сильно, чтобы специально проиграть, ради ее безопасности? Что для него важнее: девушка или титул Чемпиона? А Вера? Чувство вины или искренняя любовь бросают ее в объятья Акулы?
С сюжетом разобрались, поговорим о технической части. Ну, тут без нареканий. Качество фильма лучше многих. Не знаю про бюджет, но видно и не профессионалу, что он не маленький и зарплаты пошли не на премии актерам, а на визуальную составляющую. Даже саундтреки проработанные и очень удачные.
Я для себя нашел ответы на главные вопросы, понял задумку фильма и насладился просмотром. Чего и Вам желаю.
Сюжет не монотонный. Все время развивающийся, стремительный. И хоть понятно, что все предсказуемо и все будет хэппи-энд, но все равно смотреть интересно. Особенно понравились кадры в конце, когда разбушевался ураган и пришлось сквозь ливень и волны удирать от погони.
Думаю, любители русского кино не разочаруются в "Молоте". Наконец-то наша киноиндустрия начала немного работать и снимать не однодневные комедии, а хорошие, качественные фильмы.
слишком много раз повторили фразу "я тебя убью", он его убьёт, тот того убьёт, или убью, вас обоих убью, а я потом тебя убью... жуть!
Сюжет какой-то затянутый, нужно было остановиться после победы героя Чадова на поединке, этого лохматого парнишку увезли тем более... последние 20 мин смотрели уже так, в телефонах сидя, ибо столько несоответствий, столько нелепых моментов... все эти драки, после которых нет синяков и лицо не опухает, этот шторм будто не в Питере вовсе... надеялась, что кого-то из них хотя бы прибьёт током на мосту, и вся эта вакханалия закончится... тоже не повезло :)
Финал кошмарный, некрасивый, и из красивой истории вышел недоделанный триллер с отвратительным финалом :(
Беда, на троечку...
А вот работе операторов твёрдая 5, однозначно!
У главной героини были красивые лодочки- главный плюс фильма :))
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