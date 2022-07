1 Opening Titles (CHIPS Theme) Fil Eisler 0:26

2 Jon and Ponch Fil Eisler 1:41

3 Five Dirty Cops (AKA the Bad Guy Theme) Fil Eisler 4:25

4 Highway Robbery Fil Eisler 2:47

5 Ponch Arrives Fil Eisler 0:51

6 Bromance, Pt. 1 Fil Eisler 1:49

7 Seven Mary Three In Pursuit Fil Eisler 2:12

8 The Armored Car Heist Fil Eisler 0:53

9 Reed Jnr / Ray's Theme Fil Eisler 1:18

10 Fairground Chase Fil Eisler 1:03

11 Random Metal Outburst Fil Eisler 0:25

12 That's Weird Fil Eisler 1:31

13 Ray Prepares For War Fil Eisler 1:10

14 Disappearing Act Fil Eisler 1:41

15 The Drug House Raid Fil Eisler 0:40

16 Widow's Fund Fil Eisler 1:04

17 Trailer Trashed Fil Eisler 1:44

18 Ray's Hideaway Fil Eisler 0:52

19 Life Support Fil Eisler 1:12

20 Twelve Million Fil Eisler 0:57

21 Random Blues Interjection Fil Eisler 0:29

22 You're Old As F**k Fil Eisler 1:16

23 Over the Wall Fil Eisler 2:30

24 An Eye For an Eye Fil Eisler 1:23

25 Man Up Jon Fil Eisler 1:09

26 Help Me Up Fil Eisler 1:25

27 Terminator Arm / Bromance, Pt. 2 Fil Eisler 2:09

28 Jon and Ava Love Theme Fil Eisler 0:45