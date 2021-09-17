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Джастин Чатвин
Джастин Чатвин
Justin Chatwin
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Джастин Чатвин
Justin Chatwin
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Дата рождения
31 октября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Нанаймо, Британская Колумбия, Канада
Рост
180 см
Биография Джастина Чатвина
Родился 31 октября 1982 года. Нанаймо, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Джастина Чатвина
Страсть, любовь и стволы
мелодрама, боевик, драма
2021, США
5.0
Калифорнийский дорожный патруль
комедия, боевик
2017, США
6.0
Мои парни - животные
комедия
2016, США
6.0
Импульс
триллер
2015, США
4.0
Bang Bang Baby
мюзикл, фантастика
2014, Канада
5.0
Драконий жемчуг: Эволюция
фантастика, приключения, боевик
2008, США
5.0
Невидимый
триллер, драма
2007, США
6.0
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В разработке принимал участие один из продюсеров «Тихого места».
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15 июня 2021 12:02
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