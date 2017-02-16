Перед вами фильм режиссёра Ричи Кина («Бесстыдники», «В Филадельфии всегда солнечно»), которая носит название «Битва преподов». Актёрский состав картины впечатляет. В качестве основных персонажей перед вами предстанут: Кристина Хендрикс («Безумцы»), ДжоАнна Гарсиа Суишер («Как я встретил вашу маму»), Айс Кьюб («Миссия в Майами», «Мачо и ботан»), Чарли Дэй («Несносные боссы»), Дин Норрис («Во все тяжкие») и Джиллиан Белл («Мачо и ботан 2»).

Сюжет фильма «Битва преподов» перенесёт вас в стены самой обычной американской школы. Учителя должны служить для подрастающего поколения авторитетами, однако они такие же люди, как и все остальные. Однажды один из педагогов становится причиной увольнения другого, и последний не может оставить это без внимания. Он решает отомстить и вызывает бывшего коллегу на кулачный поединок, который состоится после уроков.