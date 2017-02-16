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Постер фильма Битва преподов
5.6
Битва преподов - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Битва преподов
5.6

Битва преподов

, 2017
Fist Fight
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Битва преподов
5.6
Битва преподов - Дублированный трейлер
Битва преподов  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Перед вами фильм режиссёра Ричи Кина («Бесстыдники», «В Филадельфии всегда солнечно»), которая носит название «Битва преподов». Актёрский состав картины впечатляет. В качестве основных персонажей перед вами предстанут: Кристина Хендрикс («Безумцы»), ДжоАнна Гарсиа Суишер («Как я встретил вашу маму»), Айс Кьюб («Миссия в Майами», «Мачо и ботан»), Чарли Дэй («Несносные боссы»), Дин Норрис («Во все тяжкие») и Джиллиан Белл («Мачо и ботан 2»).

Сюжет фильма «Битва преподов» перенесёт вас в стены самой обычной американской школы. Учителя должны служить для подрастающего поколения авторитетами, однако они такие же люди, как и все остальные. Однажды один из педагогов становится причиной увольнения другого, и последний не может оставить это без внимания. Он решает отомстить и вызывает бывшего коллегу на кулачный поединок, который состоится после уроков.

- «Битва преподов» является первой полнометражной работой режиссёра Ричи Кина, до этого он снимал только для телевидения

- Одним из продюсеров картины «Битва преподов» выступил актёр Макс Гринфилд, исполнитель главной роли в сериале «Новенькая»

- Съёмки фильма завершились 23 ноября 2015 года, а на экраны фильм выходит лишь в 2017-ом

Когда один школьный учитель добивается увольнения другого, последний вызывает его выяснить отношения после занятий с помощью кулаков.

В ролях

Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Ms. Monet
ДжоАнна Гарсиа Суишер
ДжоАнна Гарсиа Суишер
Maggie
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Стрикленд
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Andy Campbell
Дин Норрис
Дин Норрис
Principal Tyler
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Holly
Трэйси Морган
Трэйси Морган
Тренер Кроуфорд
Макс Карвер
Макс Карвер
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Mehar
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Superintendent Johnson
Алекса Нисенсон
Ally
Режиссер Ричи Кин
Сценарист Макс Гринфилд, Ван Робичо, Ивэн Сассер
Композитор Доминик Льюис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 16 февраля 2017
Премьера в мире 16 февраля 2017
Дата выхода
16 февраля 2017 Россия КАРО Премьер 16+
23 февраля 2017 Бразилия
24 февраля 2017 Великобритания
23 февраля 2017 Германия
23 февраля 2017 Дания
17 февраля 2017 Канада
23 февраля 2017 Нидерланды
24 февраля 2017 Румыния
17 февраля 2017 США
23 февраля 2017 Сингапур
16 февраля 2017 Украина
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $41 187 017
Производство New Line Cinema, Village Roadshow Pictures, 21 Laps Entertainment
Другие названия
Fist Fight, Combat de profs, Baston de Profs, Botte da prof., Dūru cīņa, Hai sa ne batem, Luta de Profs, Morim be'hafra'ah, Na férovku, pane učiteli, Nắm Đấm Chiến Đấu, Pelea de maestros, Pelea de profes, Pofoncsata, Rat profesora, Rusikavõitlus, Ta leme sto dialeimma, Te Pego na Saída, Trenk kaip vyras, Udari kot dedec, Ustawka, Yumruk Dövüşü, Τα λέμε στο διάλειμμα, Битва преподов, Махач вчителів, Между шамарите, Рат професора, フィスト・ファイト, 徒手大戰, Pelea De Puño, Кулачний бій

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Битва преподов - Дублированный трейлер
Битва преподов Дублированный трейлер
Битва преподов - Трейлер
Битва преподов Трейлер
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Наша рецензия

Слово «учитель» должно что-то значить
Слово «учитель» должно что-то значить Мастер комедийных сериалов Ричи Кин («Училки», «Новенькая», «Комедианты») уверенно врывается на большие экраны с самой наитипичнейшей американской комедией, которую только можно придумать. Здесь есть все: и школа, и трудные подростки, и конфликт двух противоположностей, и бесконечное высмеивание американской толерантности и требований к политкорректности, высмеивание высмеивания, бесконечные шутки, маты и пошлости. Во всем этом находится интеллигентный и…

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