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Киноафиша Фильмы Калифорнийский дорожный патруль Цитаты из фильма Калифорнийский дорожный патруль

Цитаты из фильма Калифорнийский дорожный патруль

Ponch Она меня обос##ла.
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Ponch Лосины!
🧡
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Ray Kurtz Ты знал, что я убил троих своих коллег, а убить моего сына — это нормально?
🧡
👏
🥺
🤔
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Jon Эй! Как дела, я Джон! Джон Бейкер!
[жмёт руку]
Ponch Фрэнсис... ээ... Понч... Пончорелло.
Jon О! Ты Пончорелло?
Ponch Да!
Jon Отлично, брат, мы напарники!
Ponch Круто!
Jon Ну что, давай начнём по-настоящему!
[обнимается в одних трусах]
Ponch Чувак!
Jon Ладно.
Ponch Помедленнее. Это уж слишком.
Jon Если ты гомофоб или как там, ну и ладно.
Ponch Нет, нет, нет... что?
Jon Я имею в виду, гомофобом быть — это не круто, но я уважаю твоё право таким быть.
Ponch Ты думаешь, я гомофоб, потому что не хочу обнимать мужика в трусах, которого только что встретил, это твоё определение?
Jon Но твоя реакция была слишком резкой, почти агрессивной, и я уверен, если бы я была горячей женщиной в бикини, ты бы меня обнял, да?
Ponch Твой вопрос: «предпочёл бы я обнять горячую женщину в бикини, а не мужика в трусах?» — и от моего ответа зависит, гомофоб я или нет, так?
Jon Думаю, ты слишком упростил, но да. Я... я так думаю.
Ponch Вот мой ответ: я здесь старший офицер, а ты — новичок, который путать рот с ж... не умеет, не говоря уже о понятии гомофобии, так что с этого момента ты просто заткнёшься и будешь терпеливо ждать, пока я задаю вопросы, понял?
Jon Понял.
Ponch Понял?
Jon Понимаю.
Ponch Вот и хорошо. Вот и хорошо.
Jon Знаешь, чувак, я немного нервничаю, это мой первый день, и на кону многое, пытаюсь спасти свой брак.
Ponch Я тебя спрашивал про твой разваливающийся брак? Просто заткнись... и надевай форму, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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