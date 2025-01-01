JonЯ имею в виду, гомофобом быть — это не круто, но я уважаю твоё право таким быть.
PonchТы думаешь, я гомофоб, потому что не хочу обнимать мужика в трусах, которого только что встретил, это твоё определение?
JonНо твоя реакция была слишком резкой, почти агрессивной, и я уверен, если бы я была горячей женщиной в бикини, ты бы меня обнял, да?
PonchТвой вопрос: «предпочёл бы я обнять горячую женщину в бикини, а не мужика в трусах?» — и от моего ответа зависит, гомофоб я или нет, так?
JonДумаю, ты слишком упростил, но да. Я... я так думаю.
PonchВот мой ответ: я здесь старший офицер, а ты — новичок, который путать рот с ж... не умеет, не говоря уже о понятии гомофобии, так что с этого момента ты просто заткнёшься и будешь терпеливо ждать, пока я задаю вопросы, понял?