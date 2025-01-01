Jon Эй! Как дела, я Джон! Джон Бейкер!

[жмёт руку]

Jon О! Ты Пончорелло?

Jon Отлично, брат, мы напарники!

Jon Ну что, давай начнём по-настоящему!

[обнимается в одних трусах]

Ponch Помедленнее. Это уж слишком.

Jon Если ты гомофоб или как там, ну и ладно.

Jon Я имею в виду, гомофобом быть — это не круто, но я уважаю твоё право таким быть.

Ponch Ты думаешь, я гомофоб, потому что не хочу обнимать мужика в трусах, которого только что встретил, это твоё определение?

Jon Но твоя реакция была слишком резкой, почти агрессивной, и я уверен, если бы я была горячей женщиной в бикини, ты бы меня обнял, да?

Ponch Твой вопрос: «предпочёл бы я обнять горячую женщину в бикини, а не мужика в трусах?» — и от моего ответа зависит, гомофоб я или нет, так?

Jon Думаю, ты слишком упростил, но да. Я... я так думаю.

Ponch Вот мой ответ: я здесь старший офицер, а ты — новичок, который путать рот с ж... не умеет, не говоря уже о понятии гомофобии, так что с этого момента ты просто заткнёшься и будешь терпеливо ждать, пока я задаю вопросы, понял?

Ponch Вот и хорошо. Вот и хорошо.

Jon Знаешь, чувак, я немного нервничаю, это мой первый день, и на кону многое, пытаюсь спасти свой брак.