«Не стучи дважды»: Рецензия Киноафиши

Не будите Бабу-Ягу!

Материнская любовь – страшная вещь! Когда рождается ребенок, страшны не бессонные ночи, проблемы взросления, нехватка личного времени; страшна сама любовь, которая накатывает, как волна. Конечно, здесь есть свои трудности, а каждая история уникальна; одна такая и легла в основу мистического хоррора «Не стучи дважды», который можно дополнить еще и посылами «не оставайся один», «не испытывай судьбу», «не все то, чем кажется» и «не доверяй первой попавшейся ведьме, даже если она искренне хочет тебе помочь». Фильм лег в основу одноименной игры, релиз которой запланирован на апрель 2017 года. Хоррор «Don't Knock Twice» использует шлем дополненной виртуальной реальности и уже всколыхнул ряды любителей компьютерных игр, что пошло только на пользу киноленте.

Кадр из фильма «Не стучи дважды»

Сюжет рассказывает историю Джессики и Хлои, матери и дочери. Джесс – довольно успешный скульптор, которой в прошлом из-за своей наркозависимости пришлось отдать дочь Хлою в приют. Время шло, дела наладились, Джесс встретила хорошего мужчину и наконец-то избавилась от своей зависимости. Теперь она решила, что достаточно встала на ноги, чтобы забрать свою дочь себе. Права ей вроде бы не вернуть не против, но с оглядкой, конечно, на сомнительное прошлое. А тут еще Хлою преследует непонятные мистические силы, от назойливости которых начинают шалить и без того расшатанные нервы.

Марк Хакерби и Ник Остлер, уже работавшие вместе над сценарием фильма «Вой», сумели в «Не стучи дважды» создать историю с качественным саспенсом. При этом, напряженные моменты не всегда обязательно оборачиваются скримерами, как в плохих фильмах, и перемежаются вставками развития сюжета, позволяя зрителю отдышаться. Сама же история Джесс и Хлои как минимум раза три за весь фильм вставала с ног на голову, переворачивалась с одного бока на другой, но, к счастью, только лишь благодаря смысловым ниточкам, которые аккуратно подавались чуть ли не с самых первых сцен. В фильме нет роялей в кустах, не забыто как раскрытие истории матери и дочери, так и развитие мистической истории с городской легендой. Где-то после кульминационного момента история внезапно приобретает черты детектива, ускоряя и без того довольно динамично развивающийся сюжет, который до самого финала оставался вроде бы цельным и ясным, пока сценаристы не решили поступить в лучших традициях Пелевина и не выбить почву под ногами зрителя.

Кадр из фильма «Не стучи дважды»

Искушенный зритель легко может догадаться о том, что ждет персонажей в финале: сценаристы так откровенно выставляют все ключи напоказ, что фильм навряд ли выдержит придирчивый повторный просмотр. Ну а на первый «Не стучи дважды» можно спокойно глотать и не морщиться: прекрасная слаженная работа съемочной команды создала качественное, ровное произведение. Ричард Кэмплинг и Алекс Вудворд постарались, чтобы нам было на что посмотреть: Хлоя – настоящая рок-дива, когда как на лице Джесс отчетливо читается отпечаток прошлого наркоманки. Прекрасные холодные тона, работа со светом и темнотой, приближением и отдалением ракурса, камерой глазами монстра-вуайериста обостряют моменты нагнетания усилиями оператора Адама Фриша и композиторов Джеймса Баркера и Стива Мура. По фильму и не заметно, что добрая часть команды в своей фильмографии едва ли наберут более пяти картин, чего, конечно, не скажешь об актерском составе.

«Окулус», «Риддик», «Звездный крейсер Галактика», даже сериалы «Теория большого взрыва» и «Детектив Раш» - к своим 36 годам Кэти Сакхофф набралась достаточно опыта, чтобы с первых же минут с легкостью управлять эмоциями зрителя и вести за собой остальных. Ей удался образ сильной, пусть и надломленной в прошлом женщины, гениального скульптора, с ярким, но не граничащим к истеричности характером. Без лишних слов по ее лицу можно прочесть все мысли, что должны были возникнуть у Джесс: от «неужели она мстит за приют» до «я хочу ее защитить». При этом она прекрасно сыгралась с Люси Бойнтон, наполняя своего персонажа сильными чувствами только рядом с дочерью или же в моментах, важных для обеих.

Хлоя – подросток как подросток, противоречивый, непостоянный, недоверчивый. Она – дочь своей матери, и, не случись всего, наверняка бы пошла по ее стопам, унаследовав сильный характер, чувственность, хороший визуальный вкус. Хлоя остро нуждается в материнской любви, но за девять лет разлуки слишком свыклась со своей недоверчивостью и обидой, чтобы сдаться вот так легко. Острый, не отягощенный социальными предрассудками ум позволяет ей говорить свободно и прямо, а в критических моментах понимать, откуда ноги растут.

А ноги, между тем, растут очень длинные: самая яркая, нестандартная и трудная роль была у третьего главного персонажа, Хавьера Ботета, которому из-за синдрома Марфана (редкое генетическое заболевание, характеризующееся нехваткой жира и вытянутыми костями и конечностями), до конца карьеры актера, похоже, придется играть разнообразных чудовищ. Благо, в 2016 году популярность получили истории про вендиго, играй – не хочу; но Джеймс Карадог взял совсем другую историю, поместив в центр Бабу-Ягу, названной «Темной Матерью» восточных славян и, тем самым, захватив непривычный для Европы фольклорный пласт и целую гору культурологических исследований про тему материнства в славянской мифологии.

Кадр из фильма «Не стучи дважды»

По своей родовой принадлежности Яга, благодаря режиссеру, теперь причисляется к демонам и нуждается в человеке-рабе, чтобы суметь открыть дверь между Адом и миром людей, после чего пожрать невинных. За фильм Баба-Яга научилась не только пролезать сквозь раковину и зеркала, но и разнообразила свой рацион, перейдя от невинных детишек на всех, кто в дверь постучится. Неясно еще остается, как это она девять лет до этого пост держала, с таким-то характером: доведенная всей этой историей до белого колена, демон один-единственный раз показал мастер-класс в стиле «не шутите с Бабой-Ягой», создав не только собственную дверь, но и проявив чудеса находчивости и даже юмора. Однако, только тогда длиннорукая старушка-чудовище показала зачатки разума, после чего сценаристы вновь сделали из нее тупое орудие в человеческих руках. Но и этого хватило для финала, в котором неожиданно не побеждает никто из главных персонажей.

Галина Потапова

В прокате с 12 января 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не стучи дважды»