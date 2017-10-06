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Еретики Еретики
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Heretics

Еретики, 2017

2017 / Канада
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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«Еретики» – новый фильм ужасов от Чада Арчибальда («Укус», «Утопленник», «Никогда не потеряем»). Главные роли в его проекте исполнили молодые актеры: Нина Кири (сериал «Рассказ служанки», «Выпусти её», «Дом с привидениями на Кирби-роуд» и Райан Баррет («Разрушитель», «Спасай себя»), а также дебютанты.

Главная героиня оказывается вовлечена в таинственный обряд неизвестного ей культа, члены которого похищают ее и совершают самоубийство при свете луны. Очнувшись, девушка обнаруживает себя в крови и окружении трупов-сектантов. И только через несколько лет она узнает, что в ту ночь в нее был вселен демон, и вскоре он пробудится…

- Это пятая работа в жанре ужаса Чада Арчибальда, снявшего фильмы «Укус», «Изгнанник», «Утопленник» и видео «Отчаянные души»

- Премьера фильма состоялась в 2017 году на Canadian Film Festival

 

Во время полнолуния юную девушку похищает группа людей в странных одеждах, чтобы принести ее в жертву. Девушка теряет сознание, а когда утром приходит в себя, обнаруживает, что все вокруг мертвы, а она совершенно невредима.

4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 6 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Прокатчик CD Land
Режиссер
Чад Арчибальд
Чад Арчибальд
В ролях
Нина Кири
Нина Кири
Джоржа Каденс
Джоржа Каденс
Райан Баррет
Райан Баррет
Нина Ричмонд
Нина Ричмонд
Уилл Кинг
Уилл Кинг
Все актеры и съемочная группа
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Еретики
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