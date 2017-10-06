Еретики, 2017

«Еретики» – новый фильм ужасов от Чада Арчибальда («Укус», «Утопленник», «Никогда не потеряем»). Главные роли в его проекте исполнили молодые актеры: Нина Кири (сериал «Рассказ служанки», «Выпусти её», «Дом с привидениями на Кирби-роуд» и Райан Баррет («Разрушитель», «Спасай себя»), а также дебютанты.
Главная героиня оказывается вовлечена в таинственный обряд неизвестного ей культа, члены которого похищают ее и совершают самоубийство при свете луны. Очнувшись, девушка обнаруживает себя в крови и окружении трупов-сектантов. И только через несколько лет она узнает, что в ту ночь в нее был вселен демон, и вскоре он пробудится…
- Это пятая работа в жанре ужаса Чада Арчибальда, снявшего фильмы «Укус», «Изгнанник», «Утопленник» и видео «Отчаянные души»
- Премьера фильма состоялась в 2017 году на Canadian Film Festival
Во время полнолуния юную девушку похищает группа людей в странных одеждах, чтобы принести ее в жертву. Девушка теряет сознание, а когда утром приходит в себя, обнаруживает, что все вокруг мертвы, а она совершенно невредима.