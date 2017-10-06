Еретики, 2017

«Еретики» – новый фильм ужасов от Чада Арчибальда («Укус», «Утопленник», «Никогда не потеряем»). Главные роли в его проекте исполнили молодые актеры: Нина Кири (сериал «Рассказ служанки», «Выпусти её», «Дом с привидениями на Кирби-роуд» и Райан Баррет («Разрушитель», «Спасай себя»), а также дебютанты.

Главная героиня оказывается вовлечена в таинственный обряд неизвестного ей культа, члены которого похищают ее и совершают самоубийство при свете луны. Очнувшись, девушка обнаруживает себя в крови и окружении трупов-сектантов. И только через несколько лет она узнает, что в ту ночь в нее был вселен демон, и вскоре он пробудится…