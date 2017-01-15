Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не стучи дважды Не стучи дважды
Киноафиша Фильмы Не стучи дважды Отзывы о фильме «Не стучи дважды»
Don't Knock Twice Не стучи дважды 2016 / Великобритания
7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Не стучи дважды»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Материнская любовь – страшная вещь! Когда рождается ребенок, страшны не бессонные ночи, проблемы взросления, нехватка личного времени; страшна сама любовь, которая накатывает, как волна. Конечно, здесь есть свои трудности, а каждая история уникальна; одна такая и легла в основу мистического хоррора «Не стучи дважды», который можно дополнить еще и посылами «не оставайся один», «не испытывай судьбу», «не все то, чем кажется» и «не…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Gopstop71289 15 января 2017, 16:17
Фильм шляпа без сюжета ляпов хватает жути мало. Хочешь пугаться сходи и разочеруйся!
15 января 2017, 16:17 Ответить
Marina Vladimirovna 24 января 2017, 01:23
Оценка
😻 😻 😻 😻 😻
24 января 2017, 01:23 Ответить
Вадим Белый 10 марта 2017, 16:35
Оценка
Атмосфера никакая! Местами пугают скримеры, но ни на что большее фильм не способен. Да и видимо фильм снимать устали, забив на всё и запилив титры прямо посреди фильма. Только вроде движуха пошла, ан нет, конец. Фильм - дерьмо.
10 марта 2017, 16:35 Ответить
Евгений Целих 19 декабря 2017, 00:28
Оценка
будет ли 2 серия по этому фильму не стучи дважды, очень хотелось досмотреть потому, что фильм не полный:( если да то какого числа.
19 декабря 2017, 00:28 Ответить
Андрей 6 сентября 2018, 00:20
Оценка
в целом, фильм понравился!
игра актёров, почему-то не зацепила, но сюжет смотрится. спец эффектов страшных нет, но местами захватывает.
8 баллов из 10ти!
6 сентября 2018, 00:20 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 6 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 57 комментариев
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 7 комментариев
Дорогие мама и папа 2 комментария
Переводчик
Переводчик 2 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Вызов
Вызов 221 комментарий
Чебурашка
Чебурашка 385 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App