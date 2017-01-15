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Материнская любовь – страшная вещь! Когда рождается ребенок, страшны не бессонные ночи, проблемы взросления, нехватка личного времени; страшна сама любовь, которая накатывает, как волна. Конечно, здесь есть свои трудности, а каждая история уникальна; одна такая и легла в основу мистического хоррора «Не стучи дважды», который можно дополнить еще и посылами «не оставайся один», «не испытывай судьбу», «не все то, чем кажется» и «не…