DenverВидишь ли, там, где я вырос, на плантации, мы утром выходили, собирали червей, делали удочку из тростника, сидели весь день на берегу реки. Когда наконец что-то ловили, мы гордились этим. Несём домой, показываем всем и делимся с людьми. Меня бесит, что белые проходят через всё это, а когда что-то ловят — отпускают обратно. Так что я подумал: если ты белый, ловишь друга и просто собираешься поймать и отпустить, то я не хочу быть твоим другом.
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[первые реплики]
Ron Hall[рассказчик]Довольно-таки дом, не правда ли? 15000 квадратных футов переоценённого искусства и огромных ванн. Знаю, звучит безумно, но я его люблю. В конце концов, я из Техаса. Здесь мы любим всё масштабное.
Ron HallЭто мой дом. И, наверное, вы не заметите, но он сломан. За этим стоит история. История, которая начинается и заканчивается девушкой, на которой я женился. Дебби Холл. Девушкой с таким большим сердцем, что Техас не может его вместить. Так что я попробую всё это записать. Надеюсь, хоть как-то объяснить, как я сюда попал. Проблема в том, что я никогда ничего не писал. Я не писатель. Я — торговец искусством.
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🥱
DenverНужно понять, что единственное, что мы сохраняем навсегда — это то, что мы отдаем. И чем больше отдаёшь, тем больше получаешь.