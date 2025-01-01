[первые реплики]

Довольно-таки дом, не правда ли? 15000 квадратных футов переоценённого искусства и огромных ванн. Знаю, звучит безумно, но я его люблю. В конце концов, я из Техаса. Здесь мы любим всё масштабное.

Это мой дом. И, наверное, вы не заметите, но он сломан. За этим стоит история. История, которая начинается и заканчивается девушкой, на которой я женился. Дебби Холл. Девушкой с таким большим сердцем, что Техас не может его вместить. Так что я попробую всё это записать. Надеюсь, хоть как-то объяснить, как я сюда попал. Проблема в том, что я никогда ничего не писал. Я не писатель. Я — торговец искусством.