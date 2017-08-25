Все святые, 2017

Драма американского режиссера Стива Гомера, вышедшая в 2017 году в США, рассказывает историю о Майкле Сперлоке - бывшем продавце, который стал пастырем и решил посвятить всю свою жизнь служению Богу и людям. Прихожане любят его и доверяют ему, ведь он всегда готов прийти на помощь людям. Ему предстоит справиться с заданием, данным ему руководством - закрыть небольшую церквушку одного из провинциальных городков в штате Теннесси. В случае успеха его ждет хорошее место - его отправят в церковь крупного города, что очень нужно его семье и ему самому. Однако задача оказывается не такой уж простой, ведь в тихий городок приезжают беженцы из Бирмы, где бушует война, и только благодаря церкви они могут получить необходимую помощь, ведь властям нет до них никакого дела. Сперлок понимает, что помощь этим людям - это испытание, которое ему послал Господь. Чтобы помочь им начать новую жизнь, он решает занять беженцев фермерством, засеяв соседнее поле. Но в мире, где царит коррупция и алчность, сделать доброе дело вовсе не просто.