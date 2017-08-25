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All Saints

Все святые, 2017

2017 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драма американского режиссера Стива Гомера, вышедшая в 2017 году в США, рассказывает историю о Майкле Сперлоке - бывшем продавце, который стал пастырем и решил посвятить всю свою жизнь служению Богу и людям. Прихожане любят его и доверяют ему, ведь он всегда готов прийти на помощь людям. Ему предстоит справиться с заданием, данным ему руководством - закрыть небольшую церквушку одного из провинциальных городков в штате Теннесси. В случае успеха его ждет хорошее место - его отправят в церковь крупного города, что очень нужно его семье и ему самому. Однако задача оказывается не такой уж простой, ведь в тихий городок приезжают беженцы из Бирмы, где бушует война, и только благодаря церкви они могут получить необходимую помощь, ведь властям нет до них никакого дела. Сперлок понимает, что помощь этим людям - это испытание, которое ему послал Господь. Чтобы помочь им начать новую жизнь, он решает занять беженцев фермерством, засеяв соседнее поле. Но в мире, где царит коррупция и алчность, сделать доброе дело вовсе не просто.

  • Фильм основан на реальных событиях.
  • Актер Джон Корбетт, исполнивший главную роль, уже отлично справился с ролью священника в фильме "Модная мамочка".
Фильм рассказывает правдивую историю о бывшем продавце Майкле, который стал пастырем. Его первым заданием на новом поприще становится поездка в провинциальный городок в Теннесси, где ему нужно закрыть одну маленькую церковь. Если он успешно справится с заданием, то будет переведён в церковь в большом городе, и это назначение нужно и ему и его семье. Однако с виду простая задача оборачивается непредвиденными сложностями — в городок прибывают беженцы из Бирмы, где бушует война, и приходят в церковь за помощью.
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 25 августа 2017
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $2 000 000
Режиссер
Стив Гомер
В ролях
Кара Буоно
Кара Буоно
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Дэвид Кит
Барри Корбин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все святые 2 постера
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саундтрек фильма Все святые
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