«Уличный кот по кличке Боб»: Рецензия Киноафиши

Кот - лекарство от невзгод

«Уличный кот по кличке Боб» - это не просто экранизация книги или биографии знаменитого человека, это реальная история о судьбоносной встречи «двух мушкетеров». Кот Боб и уличный музыкант Джеймс Боуэн - двое против всего мира. Джеймс Боуэн мечтал стать знаменитым музыкантом, но наркотическая зависимость усиленно тянула его на дно. Еще подростком покинув родной дом, он был слишком гордым, чтобы просить помощи у родителей. Есть вероятность, что Джеймс не дожил бы и до 30 лет, живя на улице, бросая и вновь возвращаясь к героину. Но в его в жизни появился рыжий ангел-хранитель и помог добиться мировой славы для них обоих.

Кадр из фильма «Уличный кот по кличке Боб»

Экранизацией занялись британцы, что отчасти влияет на возможность отсутствия фильма в международном прокате с одной стороны, с другой же, максимально передает атмосферу истории и помогает актерам достоверно воплощать реальных героев. Люк Тредэвэй сыграл Боуэна, а кота Боба… сыграл сам Боб, чем обеспечил наплыв восторженных фанатов книг в кинотеатр. К сожалению, как это обычно бывает, книжники будут отчасти разочарованы, но обо всем по порядку.

У нас тут не сказочная история для детей, а суровая реальность простого человека, изобилующая всеми оттенками серого. Но не как в романах Э.Л. Джеймс, а как обычно бывает из-за погоды в Лондоне. Только британцы так показывают социальное дно, причем не благодаря этой серой атмосфере (иначе можно было бы снимать и в Петербурге), а из-за особой манеры актерской игры и режиссерской смелости показывать зрителю реалии нашего мира. Чего стоит один только «Я, Дэниел Блейк», который довел до слез немало народу в прошлом году. Британцы так спокойно поднимают все эти серьезные темы проблем низших слоев общества, о которых мы предпочитаем не думать, прячась за радужными американскими комедиями. В очередной раз выворачивая наизнанку жизнь на улицах Лондона, нас знакомят с обычным человеком, мимо которого мы прошли бы опустив глаза в пол. Мы будем наблюдать за его проблемами на фоне серости улиц английского городка, рассеять которую подвластно только ярко-рыжему коту.

Кадр из фильма «Уличный кот по кличке Боб»

Боб был уличным котом, а Джеймс считал себя уличным человеком, хотя и получил муниципальную квартиру. Когда он встретил этого кота, сначала не хотел пускать его в дом, думая, что раз не смог позаботиться даже о себе, то не может взять ответственность за кого-то еще. Но ощущение, что они оба потрепанные, сломленные обстоятельствами существа, вынудило его приютить животное. Ежедневно кто-нибудь заводит себе четырехлапого друга, но для уличного музыканта этот шаг стал судьбоносным. Осознание того, что он является спасательным кругом для беспомощного существа сделало его счастливым. Он почувствовал себя человечнее, заботясь о коте. Как сам Боуэн потом говорил: «Он делал меня чем-то большим, чем обычной бродягой», «Боб словно якорь связывал меня с реальностью».

Кадр из фильма «Уличный кот по кличке Боб»

Люк идеально перенес образ Джеймса на экран. Худой, с потерянным взглядом, не имеющий места в этом мире белых воротничков. Когда он изображает ломку - ему веришь, когда он немного радуется жизни - радуешься вместе с ним. Актер наверняка много времени уделил общению со своим реальным героем, чтобы лучше понять его и передать все эмоции, что он когда-то испытывал. Боб - настолько умный кот, что сыграл сам себя. У него были дублеры, но большую часть времени мы видим того самого, который на своей пушистой спине пронес человека в лучшую жизнь. Его фишки, с помощью которых он прославил себя и своего человека (стоять на плечах у Джеймса, лежать на гитаре во время выступлений), почти все были показаны. Режиссер Роджер Споттисвуд, имеющий опыт работы с животными («Тернер и Хуч», «Полуночное солнце») не повторил ошибку Барри Зонненфельда, который в фильме «Девять жизней» использовал до безобразия комичную компьютерную модель кота. Роджер сотворил невероятное, позволив котам стать полноправными актерами. Поэтому животные смотрятся органично, придают реалистичности и очарования картине. Единственное разочарование, которое настигнет поклонников Боба и просто кошатников, заключается в том, что кота было слишком мало, а его помощь не показана столь очевидной, как это было на самом деле. И уж по чему будут страдать все, кто так ждал фильм, так это отсутствие знаменитого рождественского свитера «Санта-Лапкус».

Джеймс Боуэн и Люк Тредэвэй

Кинематографисты явно сочли, что фильм без любовной линии это всё равно что суп без соли. Поэтому ввели в повествование милую соседку (Рута Гедминтас), которая украла добрую долю от миссии Боба. Она перетянула плед, сотканный из драмы, на себя и она якобы помогала Джеймсу реабилитироваться. Слишком заметная химия между Люком и Рутой (актеры состояли в романтических отношениях продолжительное время), привлекала много внимания, создавая впечатление, будто множество мелких деталей совпали по времени и изменили жизнь уличного музыканта. Но по словам самого Боэуна: «Я считаю, что всё свелось к этому маленькому существу. Он пришёл и попросил меня о помощи, и он просил о моей помощи сильнее, чем моё тело просило о саморазрушении. Он — причина, по которой я теперь просыпаюсь каждый день… он определённо дал мне правильное направление, которому я буду следовать всю свою жизнь», - выходит, что главную роль в его жизни играет кот, а девушкам в тот период и вовсе не было места.

Кадр из фильма «Уличный кот по кличке Боб»

Создатели фильма пытались отдать должное коту, через речи главного героя, но их было так мало, что они потерялись в солянке из страданий по соседке, разрушений дома отца и мачехи, томительных взглядов в сторону барыг и реанимации друга, по совместительству беспросветного наркомана. Из-за множества ненужных отклонений от оригинальных историй, появление реального Джеймса в качестве камео, было настоящим бальзамом на душу.

Но если рассматривать фильм как самостоятельное произведение (без ссылок на книгу) и понимать, что все это было сделано с благословения самого Боуэна, то в итоге мы имеем качественное кино, имеющее множество посылов-добродетелей. История учит нас тому, что поддержка близкого может сыграть решающую роль в борьбе за право на лучшую жизнь, что неважно как низко пал человек, он все равно сможет подняться. А самое главное, что животные - благодарные существа и забота о них недорого обходится людям, но много стоит для них самих. Это такая кошачья версия «Хатико», да еще и с хэппи-эндом.

Бариева Лилия

В российском прокате со 2 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Уличный кот по кличке Боб»