Учитель года, 2005

Школа Фолбрук без ума от нового учителя! Мистер Ди - очаровательный, прикольный, изобретательный выдумщик! Но у молодого кумира уже появился влиятельный враг. Мистер Уорнер, буквоед и педант, намерен получить звание Учитель Года, но теперь его шансы резко тают. В отчаянии мистер Уорнер объявляет дерзкому новичку тайную войну и он готов идти до конца. Но пока никто не знает, что у мистера Ди есть тайна, которая навсегда изменит жизнь школы и заставит соперников помириться, преподав им самый важный урок жизни.