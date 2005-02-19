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Учитель года
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School of Life

Учитель года, 2005

2005 / Канада / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Школа Фолбрук без ума от нового учителя! Мистер Ди - очаровательный, прикольный, изобретательный выдумщик! Но у молодого кумира уже появился влиятельный враг. Мистер Уорнер, буквоед и педант, намерен получить звание Учитель Года, но теперь его шансы резко тают. В отчаянии мистер Уорнер объявляет дерзкому новичку тайную войну и он готов идти до конца. Но пока никто не знает, что у мистера Ди есть тайна, которая навсегда изменит жизнь школы и заставит соперников помириться, преподав им самый важный урок жизни.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 19 февраля 2005
Премьера в мире 19 февраля 2005
Возраст 16+
Режиссер
Уильям Дир
В ролях
Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Джон Эстин
Все актеры и съемочная группа
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